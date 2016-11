Uutinen

Etelä-Saimaa: Löytökoiria tuodaan Suomeen yhä enemmän — toimintaan sisältyy myös paljon riskejä Essi-koira touhottaa iloisena vieraita vastaan ovelle. Luottavaisena se hyppää vieraan viereen sohvalle. Pikkuinen koira painautuu kainaloon ja nuolaisee kädestä. — Essi on kaikkien kaveri, kertoo koiran omistaja Jasmin Niskanen. Vuoden vanha Essi on yksi sadoista Romaniasta tänä vuonna adoptoiduista löytökoirista. Ulkomaisia löytökoiria tuodaan Suomeen yhä enemmän ja yhä useammista maista. Viime vuonna Suomeen tuotiin kaikkiaan 2 139 koiraa, joista iso osa on löytökoiria. Viisi vuotta aiemmin koiria tuotiin 672 kappaletta ja yhdeksän vuotta sitten vain 195. Koiria adoptoivien rescueyhdistysten määrä on moninkertaistunut lyhyessä ajassa. Alan uranuurtaja Pro Animals Finland aloitti toiminnan 2000 luvun alussa, nyt yhdistyksiä on jo kolmisenkymmentä. Kun kymmenen vuotta sitten koiria tuotiin lähinnä vain Venäjältä, Virosta ja Espanjasta, nyt niitä pelastetaan muun muassa Romaniasta, Bulgariasta, Kreikasta, Kosovosta, Kyproksesta ja Liettuasta. Kymmenen vuotta löytökoiratoiminnassa mukana ollut Rescueyhdistys Kulkureiden toiminnanjohtaja Salla Honkapää on nähnyt, kuinka suomalaisten auttamishalu on lisääntynyt. — Löytökoiratoiminta on kovassa nousussa. Meillä Kulkureissa kuukausittaiset koirien varausmäärät kasvavat koko ajan, sanoo Honkapää. Löytökoiran hankkijan voi olla vaikea päättää, minkä yhdistyksen puoleen kääntyy. Jasmin Niskanen valitsi Kulkurit, sillä yhdistyksen kotisivulla oli paljon tietoa. Luotettavuuden merkki on, jos yhdistyksen ihmiset esiintyvät omilla nimillä, kasvoilla ja osoitetiedoilla. Nettisivuilta pitäisi pystyä tarkastamaan, onko yhdistyksellä rahankeruulupa. Siellä pitää myös ilmetä noudattaako yhdistys eläinten maahantuonnissa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sisämarkkinakaupan ohjeita ja onko se rekisteröitynyt eläinten maahantuojille vaadittavaan järjestelmään. Kaikki löytökoiratoiminnassa mukana olevat eivät toimi yhtä ammattimaisesti kuin Kulkurit. Viranomaiset varoittavatkin löytökoiran tuomisen varjopuolista. — En suosittele rescuetoimintaa. Siihen sisältyy niin paljon riskejä, sanoo ylitarkastaja Virva Valle Evirasta. Suomesta kitkettyä rabiesta ja ekinokokkoosia esiintyy maissa, joista koiria tuodaan. Koirilla saattaa olla myös paljon tauteja, joiden tutkimista ei vaadita maahantuonnin takeeksi. Valle huomauttaa, että pitää miettiä myös eläinten hyvinvointia. Suomeen pääsy ei ole välttämättä niille portti onneen, sillä monen löytökoiran on hankala sopeutua tavalliseksi lemmikiksi. — Suomalaiset pitää saada ymmärtämään, että löytökoirien tilanteen parantamiseksi tärkeintä on työ niiden kotimaassa, Valle sanoo. Lue koko uutinen:

