Etelä-Saimaa: Kesko rynnistää Etelä-Karjalassakin uusilla K-marketeilla Kesko muuttaa ostamansa Suomen Lähikaupan Siwoja ja Valintataloja vauhdilla K-marketeiksi. Etelä-Karjalassa K-kaupan logo on jo seitsemässä entisessä Lähikaupan myymälässä. Seitsemän myymälän muuttaminen K-marketeiksi on odottamassa. — Operaatio etenee suunnitellusti. Muutokset saadaan loppuun vappuun mennessä, Kesko Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen kertoo. Kauppojen ikävä puoli on neljän Siwan lopettaminen. Taipalsaaren Siwa suljetaan 29. joulukuuta, Parikkalan Siwa ensi vuoden maaliskuussa ja Rautjärven Siwa huhtikuussa. Imatran Tienhaaran Siwan sulkeutumisen tarkka aika ei ole vielä tiedossa. Lisäksi Kesko kauppaa Joutsenon Ahvenlammen Siwaa kilpailijalle. Hyväksyessään Keskon ja Lähikaupan kaupat kilpailu- ja kuluttajavirasto edellytti, että yhteensä 60 Lähikaupan kauppaa myydään. Ahvenlammen myymälä on niistä yksi. Aluejohtaja Kuosmanen sanoo, että kyselyjä on ollut, mutta kauppoja ei ole syntynyt. — Vielä ei tiedetä, mitä myymälälle tapahtuu, jos kaupat jäävät tekemättä. Kesko lisäsi Lähikaupan ostolla päivittäistavarakaupan markkinaosuuttaan merkittävästi. Asiakkaille myymälöiden muuttaminen K-marketeiksi on merkinnyt alentuneita hintoja. K-marketeissa on K-ryhmän omia Pirkka- ja muita edullisia tuotteita, ja hinnat ovat pudonneet noin 20 prosenttia Valintalojen ja Siwojen hintatasoon verrattuna. K-markettien lisääntyminen ei ole Keskon edustajien mukaan vähentänyt kuluttajien asiointia K-ryhmän supermarketeissa tai Citymarketeissa. — Kaikille myymälätyypeille on oma asiakaskuntansa, K-supermarket-ketjun johtaja Ari Sääksmäki Keskosta kertoo. Uudet K-marketit muuttuvat Keskon strategian mukaisesti kauppiasvetoisiksi parin vuoden sisällä. Aluejohtaja Kuosmasen mukaan päivittäistavakaupan uudistamisessa on uutta myös se, että jatkossa yhdellä kauppiaalla voi olla useampi kauppapaikka. Lue koko uutinen:

