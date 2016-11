Uutinen

Etelä-Saimaa: Jussi Viljakainen SaiPan viestintä- ja markkinointijohtajaksi: "Tehtävämme on tarjota syy tulla Kisapuistoon" Jussi Viljakainen on nimitetty Liiga SaiPa Oy:n viestintä- ja markkinointijohtajaksi. Viljakainen on aiemmin toiminut SaiPassa myyntipäällikkönä keväästä 2014 lähtien. Viljakainen vastaa jatkossa SaiPan markkinoinnin lisäksi ottelutapahtumista, ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä, mediasuhteista ja kannattajayhteistyöstä. Hän jatkaa myös myyntiryhmässä. Viljakainen pitää uutta tehtäväänsä isona haasteena. Viljakainen sanoo SaiPan yhteyspäällikön tehtävät jättävän Mikko Pehkosen tehneen loistavaa työtä SaiPa-ilmiön parissa. — Siihen kulttuuriin on ollut hienoa päästä sisään Mikkoa seuraten, hänen rooliaan ei voi korostaa liiaksi, Viljakainen sanoo SaiPan tiedotteessa. — Tehtävä on ehdottomasti yhteisön palvelemista. Ympärillämme on hieno ”perhe”, joka ansaitsee kaiken tuen, arvostuksen ja periksi antamattoman työmoraalin, niin kentällä kuin toimistolla. SaiPan yleisömäärät ovat pudonneet syksyn aikana viime kaudesta. Viljakainen näkee tilanteen haasteena. Katsojia on edelleen paljon, ja SaiPa kiinnostaa. — Ihmiset ovat intohimoisesti SaiPasta kiinnostuneita ja se antaa meille mahdollisuuden kehittää toimintaa. Meidän tehtävämme on tarjota ihmisille syy tulla Kisapuistoon. Pitää tiedostaa se, että ihmisillä on eri odotuksia ottelutapahtumalta. Me haluamme vastata huutoon ja antaa syyn sanoa ”lätkä on parasta paikan päällä”. SaiPan toimitusjohtaja Marko Ek kommentoi Viljakaisen valintaa sanomalla, tämän osoittaneen kyvykkyytensä organisaatiossa ja olevan kykenevä ottamaan lisää vastuuta markkinoinnin ja viestinnän saralla. SaiPasta kerrotaan, että seuran toimistoon on tulossa vahvistuksia vielä loppuvuodesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/18/Jussi%20Viljakainen%20SaiPan%20viestint%C3%A4-%20ja%20markkinointijohtajaksi%3A%20%22Teht%C3%A4v%C3%A4mme%20on%20tarjota%20syy%20tulla%20Kisapuistoon%22/2016121502355/4