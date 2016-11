Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Kylpylään laajennus - suunnitelmissa uusi allasosasto Imatran Kylpylän allasosastojen laajennuksista on uudet suunnitelmat. Kylpylään kaavaillaan 3,5 miljoonan euron edestä uusia altaita, joiden rakentaminen voisi alkaa vuoden 2017 keväällä. — Pyrimme monipuolistamaan allasosastoa eli rakentamaan sitä, mitä meillä ei vielä ole. Uutta sisä- ja ulkoallasosastoa on tulossa Taikametsän viereen, sanoo Imatran Kylpylän ja Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiön toimitusjohtaja Ari Aspia. Aspia ei halua vielä tarkentaa suunnitelmia yksityiskohtaisesti. Hän odottaa ensin päätökset rakentamiskuvioista, joita käsitellään maanantaina Imatran kaupunginhallituksessa. Imatran kylpylän laajennusta on suunniteltu aiemminkin. Vasta kaksi vuotta sitten esillä oli Taikajoki-laajennus, jonka hinta-arvio oli 2,5 - 3 miljoonaa euroa. Taikajoki ja nyt tullut uusi allasosastosuunnitelma pohjautuvat kaupungin, kuntoutumissäätiön ja YIT:n vuonna 2009 solmimaan kolmikantasopimukseen, jossa kaupunki sitoutui Kylpylän kehittämiseen. — Silloin sovittiin, että kaupunki osallistuu vesimaailman toteuttamiseen. Vuosien saatossa asiaa on kehitelty ja nyt laajennukselle on oikea aika, sanoo Imatran kaupunginjohtaja Pertti Lintunen. Aspian mukaan neuvotteluja on käyty kaupungin kanssa hyvässä hengessä. Lue koko uutinen:

