Uutinen

Etelä-Saimaa: Edes Yhdysvaltain presidentti ei vesitä ilmastotyötä – Kimmo Tiilikainen näkee mahdollisuuksia eteläkarjalaisille yrityksille Ilmastonmuutoksen torjunnan tarpeesta ja hyödyistä on jo hyvin vahva näyttö. Siksi edes maailman mahtavin mies, Yhdysvaltain presidentti, ei onnistu pysäyttämään kehitystä. USA:n presidentiksi nousee pian Donald Trump, joka on kiistänyt ilmastonmuutoksen ja uhannut repiä Pariisin ilmastosopimuksen Yhdysvaltojen osalta. Suomen ympäristöministeri, ruokolahtelainen Kimmo Tiilikainen (kesk.), ei pelkää kansainvälisen ilmastosopimuksen puolesta. Hän on Marokon Marrakechissa ilmastokokouksessa, jossa lähes 200 valtiota neuvottelee Pariisin ilmastosopimuksen toteutuksen tavoista. — Täällä korostetaan toimeenpanon tärkeyttä. Maailmanlaajuinen lämpeneminen on kriittisessä tilassa, ja tahtia pitäisi kiristää. Ei iso kuva ole muuttunut Yhdysvaltojen vaalien takia. Tiilikainen näkee Yhdysvaltojen takapakissa jopa mahdollisuuksia suomalaisille ja eteläkarjalaisille yrityksille. — Yhdysvallat on ollut yksi teknologiajohtaja, ja yhdysvaltalaiset yritykset ovat nähneet ilmastonmuutoksen torjunnan bisneksenä. Teknologian tarve ei katoa sen mukaan, mitä presidentti sanoo. Jos yksi teknologiajohtaja maailmassa hidastaa tahtia, se tuo tilausta toisille. Suomessa on kasvava joukko yrityksiä, jotka näkevät, että kannattavuus, liikevaihto ja työpaikat tulevat täältä. Suomen kannattaa olla mukana entisellä ja vielä parantuvalla innolla. Tiilikainen huomauttaa, että Donald Trumpin suojelukseensa ottamien, ilmaston kannalta erittäin haitallisten Yhdysvaltojen hiilikaivosten alamäki johtuu maan omasta liuskekaasutuotannosta eikä kansainvälisestä ilmastopolitiikasta. — On turha syyttää maailman ilmastopolitiikkaa, jos kivihiilen kysyntä laskee. Olisiko sitten parempi, että kaasukentillä menee huonosti eikä hiilikaivoksilla? Ei ole Yhdysvaltain presidentin työsarka yksinkertainen. Lue koko uutinen:

