Etelä-Saimaa: Betoni on ollut lujaa Lappeenrannan rakennuksilla Lappeenrannan kaupungin rakennustarkastuksen tietoon ei ole tullut betonin lujuusongelmia. Kaksi isoa turkulaista rakennustyömaata seisoo betonissa havaittujen lujuusongelmien takia. Kemijärvellä jouduttiin kesällä purkamaan rautatiesillan betonivalut huonon betonin takia. — Urakoitsijat ja betonin toimittajat tietävät nämä tapaukset, tarkastusinsinööri Jarno Junnonen sanoo. Betonin laatua kaupunki valvoo pääsääntöisesti betoniasemien tutkimuspöytäkirjoista. Isoilla työmailla tehdään koeistuksia myös paikan päällä. — Keskussairaalan työmaa on nyt merkittävin iso paikallavalutyömaa Lappeenrannassa, jonka valutöitä valvomme kohteessa. Työmaan käynnistyessä valvontakäyntejä oli, mutta ei enää vähään aikaan. — Rakennuslupiin liittyvät käynnit teemme ja tarpeen mukaan käymme muutenkin. Keskussairaalan työmaalla on kaupungin valvojan ohella kaksi rakennuttajan ammattivalvojaa. Junnonen uskoo, että hän saa aina tiedon mahdollisista ongelmista. Niitä tuskin yritetään salata. — Ongelmat löytyvät edestä kuitenkin. Betonin valmistajalta on Junnosen kuuden virkavuoden aikana tullut yksi poikkeamaraportti. Sekään ei aiheuttanut toimenpiteitä. — Ongelmat, joihin olen joutunut tarttumaan, ovat liittyneet työn suorittamiseen. Hyvästäkin massasta saa epäonnistuneen valun. — Tuore betoni on hyvin herkkä tärinälle. Tärinä on voinut vaikuttaa sekä Kemijärven rautatiesillan että Turun sairaalan työmaalla. Uudet ympäristöystävällisemmät seossementit edellyttävät Junnosen mukaan vanhempia sementtejä tarkempaa valua ja jälkihoitoa: maltillista valun nostoa, huolellista massan tiivistämistä ja lämpötilan hallintaa. Aiheesta laajemmin lauantain painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

