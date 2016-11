Uutinen

Etelä-Saimaa: Antti Rinteen ratkaisua jännitetään — vastaehdokkaat ovat tervetulleita, Sdp:n imatralainen puoluevaltuutettu Niina Malm sanoo Viikonloppuna pidettävää Sdp:n puoluevaltuuston kokousta odotetaan mielenkiinnolla yli puoluerajojen. Demarien puheenjohtaja Antti Rinne on ilmoittanut kertovansa valtuustolle, lähteekö hän hakemaan uudelleenvalintaa helmikuun puoluekokoukseen.Puoluevaltuuston imatralainen jäsen Niina Malm arvioi Rinteen onnistuneen puheenjohtajana hyvin. Viime puoluekokouksessa Malm oli äänestämässä Rinnettä. Mikäli Rinne aikoo jatkaa, ovat vastaehdokkaat Malmin mielestä kuitenkin tervetulleita.— Silloin istuva puheenjohtaja joutuu päivittämään näkökulmiaan, mikä on aina paikallaan.Puoluevaltuuston kaksipäiväinen kokous alkaa lauantaina Hyvinkäällä. Puheenjohtaja Rinteen katsaus on ohjelmassa kohta puolenpäivän jälkeen.Sdp:n seuraava puoluekokous pidetään Lahdessa helmikuun alussa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/18/Antti%20Rinteen%20ratkaisua%20j%C3%A4nnitet%C3%A4%C3%A4n%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89vastaehdokkaat%20ovat%20tervetulleita%2C%20Sdp%3An%20imatralainen%20puoluevaltuutettu%20Niina%20Malm%20sanoo/2016121506064/4