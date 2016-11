Uutinen

Etelä-Saimaa: Lähteen talon purkamisen mahdollistavaa kaavamuutosta kiirehditään Imatralla Imatran kaupunki aikoo vauhdittaa Lähteen talon purkamista Imatrankoskella kaupunginhallituksen ohjauksella. Maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs käynnistää välittömästi toimenpiteet joilla tontin kaavamerkintä muutetaan niin, että talon purkaminen mahdollistuu. Poliitikoille uusi kaava halutaan saada käsittelyyn helmikuun loppuun mennessä. Voimassa olevassa yleiskaavassa Lähteen taloa koskee sr-merkintä, joka tarkoittaa suojeltavaa rakennusta. Voimassa olevan asemakaavan mukaan rakennus on säilytettävä ulkoasultaan entisenä. Etelä-Karjalan museo ei ole lämmennyt suojelumerkinnän poistamiselle. Museoviraston viime vuonna kaupungille antaman lausunnon mukaan suojelumerkinnän poistamiselle ei ole perusteita, koska rakennus on pääpiirteissään melko hyvässä kunnossa ja suorarunkoinen. Museoviraston mukaan aluetta tulisi kehittää Lähteen talon ja sen arvojen säilyminen turvaten. Kaupunki vetoaa purkuhalukkuudessaan rakennuksen kuntoon. Topiantti Äikkään selvityksen mukaan rakennuksen kunnostamiselle ei ole realistisia perusteita korjauksien kalleuden takia. Rakennus on ollut vuosia kylmillään. Rakennuksen huonokuntoisuuden takia kaupunki näkee tarpeelliseksi poistaa kaavassa olevat suojelumerkinnät uuden asemakaavan laatimisen yhteydessä. Asemakaavan muutoksella tähdätään uudisrakennuksen mahdollistamiseen Lähteen talon paikalle. Tilalle on väläytelty arkkitehtuurikilpailun kautta suunniteltua rakennusta, joka palvelisi paitsi torikauppiaita näiden huoltorakennuksena myös matkailua. Samaten uudisrakennuksen on visioitu toimivan näyttely- ja kokoontumistilana. Lue koko uutinen:

