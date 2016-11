Uutinen

Etelä-Saimaa: Tiemestari huolestui lasten vaarallisista pulkkaleikeistä – ”Ei muuta mahdollisuutta kuin käydä hiekoittamassa niitä paikkoja” Lasten vaaralliset pulkkaleikit huolestuttavat Lappeenrannan kaupungin tiemestari Matti Himmiä. Himmi kertoo, että kaupungille on tullut useita ilmoituksia pulkalla kaduille laskevista lapsista. Erityisiä vaaranpaikkoja on Himmin mukaan ainakin Kimpisessä, Voisalmessa, Lauritsalassa ja Ruoholammella. Myös Linnoituksen valleilta lasketaan vaarallisesti. — Ilmoituksia on tullut kohtuullisen paljon. Lasten pulkkaleikit kaduilla ovat yleistyneet ja villiintyneet. Siinä otetaan kohtuuttomia riskejä terveyden kanssa, kun lasketaan pulkalla kadulle. Himmi muistuttaa, että vaikka auton kuljettaja on vastuussa ajoneuvostaan, voi sivulta laskevaa pulkkailijaa olla vaikea huomata. — Vaikka autoilija saisi pysäytettyä, päävammat ovat todennäköisiä, jos lapsi laskee auton alle. Kaupunki onkin ottanut kovat keinot käyttöön estääkseen lapsia leikkimästä vaarallisissa paikoissa. — Meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin olla ilkeitä ja käydä hiekoittamassa niitä paikkoja, ettei leikkimistä tapahtuisi. Reagoimme ilmoituksiin heti ja käymme tuottamassa sen mielipahan lapsille. Se on kuitenkin pienempi paha kuin lukea uutisista, että on käynyt huonosti. Himmi toivoo, että vanhemmat ohjeistaisivat lapsiaan siitä, että katu ei ole leikkipaikka. — Lasten vanhempien pitäisi ottaa yleisesti keskusteluun, missä leikkiminen on turvallista. Leikkiminen on mukavaa, mutta paikka tällaisessa tapauksessa väärä. Himmi muistuttaa, että kaupungista löytyy turvallisiakin paikkoja pulkkailuun. Periaatepäätöksen mukaan muun muassa kaupungin puistoissa voi laskea. Lue koko uutinen:

