Uutinen

Etelä-Saimaa: Säästöpankkien määrä vähenee Etelä-Karjalassakin — Vuoksenniskan konttori todennäköisesti lakkautetaan Oma-säästöpankki (Oma-sp) lakkauttaa 11 pienintä ja syrjäisintä pankkikonttoriaan yhteensä 45 konttorin verkostostaan. Etelä-Karjalassa Oma-säästöpankilla on kahdeksan konttoria: Lappeenrannassa, Imatrankoskella, Vuoksenniskalla, Lemillä, Parikkalassa, Joutsenossa, Luumäellä ja Savitaipaleella. — Konttorien lakkauttamiset kohdentuvat koko meidän toimialueellemme varsin tasaisesti. Sulkemiset johtuvat yksinkertaisesti siitä, että meillä on osin liian tiheä palveluverkosto nykyasiakkaiden tarpeisiin nähden. Pahimmillaan tai parhaimmillaan meillä on konttoreita 10 kilometrin päässä toisistaan, sanoo Oma-säästöpankin toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi. Konttoreiden lakkauttamisissa otetaan Sydänlammin mukaan huomioon myös koko alueen palvelukyky. Tämä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että lakkauttamisia on oletettavissa ainakin niissä konttoreissa, jotka sijaitsevat lähellä toista konttoria. Imatralla Oma-säästöpankilla pankilla on kaksi konttoria, Imatrankoskella ja Vuoksenniskalla. — Yksittäisiin konttoreihin ei tässä vaiheessa oteta kantaa, Sydänlammi sanoo. Lakkautettavista konttoreista on tehty jo päätökset, mutta paikkakunnista kerrotaan ensimmäisen kerran joulukuun alussa, ja osa konttoripäätöksistä jää ensi vuoden puolelle. 27 työsuhdetta perinteisestä pankkitoiminnasta on myös päättymässä. Henkilöstöä pankilla on yhteensä 250. Yt-neuvottelut ovat toimitusjohtaja Pasi Sydänlammin mukaan siinä vaiheessa, että nyt pankin henkilökunnan kanssa käydään neuvotteluja irtisanomisista. Niistä tehdyt päätökset on tarkoitus panna täytäntöön vielä tämän vuoden puolella. Irtisanomisien nettovaikutus jää Sydänlammin mukaan pienemmäksi kuin 27, sillä uusia työpaikkoja arvioidaan syntyvän noin 20. Oma-säästöpankin liikevoitto oli lähes 20 miljoonaa euroa viime vuonna. Pankki teki myös tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla historiansa parhaimman tuloksen. — Jo nyt pienimmät konttorit tuottavat tappiota, ja jos niiden kanssa vain sinniteltäisiin, niillä olisi vaikutusta koko pankin toimintakykyyn. Jotta pankki jatkossakin säilyisi vahvana, ikäviä päätöksiä on tehtävä ajoissa, Sydänlammi sanoo. Oma-säästöpankki syntyi vuonna 2015, kun neljä alueellista säästöpankkia yhdistyi. Yksi pankeista oli Etelä-Karjalan säästöpankki, josta tuli uuden säästöpankin suurin omistaja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/17/S%C3%A4%C3%A4st%C3%B6pankkien%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20v%C3%A4henee%20Etel%C3%A4-Karjalassakin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Vuoksenniskan%20konttori%20todenn%C3%A4k%C3%B6isesti%20lakkautetaan/2016121496943/4