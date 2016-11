Uutinen

Etelä-Saimaa: Reserviläisliiton uusi puheenjohtaja valitaan lauantaina Lappeenrannassa – Jalustintuntumalla tuo satoja maanpuolustusaktiiveja kaupunkiin Reserviläisliitto saa uuden puheenjohtajan lauantaina Lappeenrannassa. Uusi puheenjohtaja valitaan Jalustintuntumalla-nimeä kantavan liittokokousviikonlopun yhteydessä. Puheenjohtajaksi ovat ehdolla kansanedustaja ja eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari Lahdesta, kansanedustaja Kari Kulmala Rääkkylästä, professori Jari Multisilta Porista sekä kehityspäällikkö Ilpo Pohjola Liperistä. Reserviläisliiton nykyinen puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola luopuu luottamustehtävästä perhesyistä. Hän on hoitanut tehtävää neljän vuoden ajan. Puheenjohtajavalinta tehdään kaupunginteatterilla lauantaina kello 13.30 alkavassa kokouksessa. Valintaa edeltää kello 12 alkava vaalipaneeli. Samassa kokouksessa julkistetaan myös valinta vuoden reserviläiseksi. Lauantaina ovat ohjelmassa myös muiden osallistuvien järjestöjen liittokokoukset. Kokous- ja juhlaviikonloppu huipentuu sunnuntaina valtakunnalliseen maanpuolustusjuhlaan. Lappeenrannan kaupungintalolla juhlapuhujana on puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg. Tilaisuus on avoin kaikille. Asustesuosituksena on tumma puku tai paraatipuku ja isot kunniamerkit. Lue koko uutinen:

