Etelä-Saimaa: Liput liehuvat Lappeenrannassa — maanpuolustusjärjestöjen tapaaminen huipentuu valtakunnalliseen maanpuolustusjuhlaan Lappeenranta täyttyy huomenna perjantaina vapaaehtoisen maanpuolustustyön tekijöistä. Viisi maanpuolustusjärjestöä pitää kaupungissa liittokokouksensa ja yhteisen iltajuhlan laajana yhteistapahtumana. Yhteensä kaupunkiin odotetaan noin 500 vierasta. Viikonloppu huipentuu sunnuntaina Lappeenranta-salissa kaikille avoimeen valtakunnalliseen maanpuolustusjuhlaan, jossa juhlapuhujana on Puolustusvoimien komentaja, kenraali Jarmo Lindberg. Viikonlopun alkajaisiksi perjantaina järjestöt julkaisevat tulokset kyselystä, jolla kartoitettiin jäsenten näkemyksiä muun muassa Nato-jäsenyyteen ja Venäjän kehitykseen. — Itänaapurin arvaamattomuudesta on puhuttu paljon varsinkin reserviupseeriliiton sisällä, Etelä-Karjalan reserviläispiirin ja reserviläisupseereiden yhteinen toiminnanjohtaja Jarmo Ruti kertoo. Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg kertoo, että tilanne on heijastunut kiinnostuksena vapaaehtoiseen maapuolustukseen. — Kun Ukrainan sota syttyi, jäsenmäärät alkoivat nousta. Aina kun lähialueilla tapahtuu jotakin, se vaikuttaa. Myös Etelä-Karjalassa Reserviläisliiton jäsenmäärä on Rutin mukaan ollut viime vuosina kasvussa. Lauantaina järjestöjen liittokokousten päällimmäisin asia on uusien puheenjohtajien valinta. Iltajuhla järjestetään urheilutalolla, jossa vieraita viihdyttää Maria Tyyster orkestereineen. Sunnuntaina kaikille avoin maanpuolustusjuhla alkaa Lappeenranta-salissa kello 13. Asustesuositus juhlaan on tumma puku tai paraatipuku ja isot kunniamerkit. Ennen juhlaa kaupunkilaisille on nähtävää kaduilla: Kello 10 Lappeen kirkossa alkavasta jumalanpalveluksesta osallistujat marssivat ratsukon ja lippulinnan johdolla hotelli Lappeelle. Koolla Lappeenrannassa ovat Reserviläisliitto, Suomen reserviupseeriliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto, Maanpuolustusnaisten liitto sekä Reserviläisurheiluliitto. Lue koko uutinen:

