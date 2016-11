Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannassa tyrmätty idea Kannas-keskuksesta lähti jalostumaan, Mikkeli haluaa perustaa Sodan ja rauhan keskus Muistin Kannas-keskuksen perustaminen Lappeenrannan Linnoitukseen tyrehtyi rahan ja tahdon pulaan. Ideaa ei haudattu, vaan se siirtyi Mikkeliin, jossa sitä on jalostettu ja ajanmukaistettu. Mikkeliin on määrä perustaa Sodan ja rauhan keskus Muisti. Keskusta on kehitelty puolitoista vuotta. Hanke on rahoitusta vaille valmis.Mikkeliläiset ovat täydentäneet sotahistoriakeskuksen ideaa rauhan elementeillä ja ihmiskohtaloilla. Keskus avautuu vuonna 2018 tai 2019, jos hanke etenee suunnitellusti.Perustamisen arvioidaan maksavan viisi miljoonaa euroa. Toimintapohjasta tullee yhtiömuotoinen. Karkea arvio vuotuisista käyttökustannuksista liikkuu noin miljoonassa eurossa. — Odottaisin, että keskus, joka liittyy kansan järisyttäviin kokemuksiin, löytää julkisia ja yksityisiä rahoittajia. Emme ole vielä tarpeeksi arvostaneet saavutuksiamme, idean isä, entinen pääministeri Paavo Lipponen sanoo. Lue koko uutinen:

