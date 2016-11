Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan yrityksillä menee paremmin, mutta työpaikkoja ei synny Yritysten elpyminen ei ole tuonut uusia työpaikkoja Lappeenrantaan. Lappeenrannan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna 4 800 miljoonaa euroa, ja yritykset työllistivät 27 700 henkilöä. Tammikuusta kesäkuuhun 2016 toimipaikkojen liikevaihto on kasvanut neljällä prosentilla vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Lappeenrannan toimialakatsauksesta, jonka kaupunki on tilannut Kaupunkitutkimus TA:lta. Liikevaihdot ovat kasvaneet erityisesti teollisuus- ja rakennusalan yrityksissä. Lisäksi alueen talouden kannalta keskeisen kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan lasku taittui. Lappeenrannan yritysten henkilöstömäärän kehitys oli edelleen heikkoa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilöstömäärä on laskenut 200 kokoaikaisella työpaikalla vuodesta 2015 ja 1 100 työpaikalla vuoteen 2013 verrattuna. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/17/Lappeenrannan%20yrityksill%C3%A4%20menee%20paremmin%2C%20mutta%20ty%C3%B6paikkoja%20ei%20synny/2016121496190/4