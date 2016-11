Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan seurakuntayhtymä käyttää kiky-lisätunnit liikuntaan Lappeenrannan Sammonlahden seurakunnan kirkkoherra Juha Eklund teki keskiviikkona pitkän työpäivän, joka päättyi seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen. Sen jälkeen hän laittoi sukset jalkaan ja lähti hiihtämään lentokenttää ympäri. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana Eklund nuiji päätöksen, että kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys voidaan ja on suotavaa käyttää liikuntaan. Päätös koskee kaikkia seurakuntien yhteensä noin 200 työntekijää. Puoli tuntia palkallista liikuntaa viikossa maksaa itsensä korkojen kanssa takaisin, Eklund uskoo. — Tietenkin työntekijöiden työpäivää voisi lisätä vaikka keskiviikkona ja perjantaina 15 minuutilla, mutta siinä ei ole oikein mitään mieltä. Hän luottaa liikunnan hyvää tekevään voimaan. — Kun on istunut kellon ympäri kokouksissa, tekee hiihtolenkki sen päälle hyvää. Eikä sulkapalloa pelatessa voi miettiä esityslistan asioita, sillä silloin ei osu palloon. Silti hän ei tuputa liikuntaa sitä karttaville. Työtehoa voi lisätä muutenkin. — Jollekin meditointi voi olla oikea tapa käyttää kiky-tunnit. Päätöksen esitellyt seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen kertoo soittaneensa sekä Kirkon työmarkkinalaitoksen lakimiehelle että työntekijöiden Kirkon alat -neuvottujärjestöön ja tarkistaneensa, että näin voi tehdä. Kummallakaan puolella ei nähty estettä. — Minulle todettiin, että seurakuntayhtymä on itsenäinen työnantaja, joka voi päättää sopimuksen soveltamisesta. Vastaavia päätöksiä kiky-liikunnasta tehtiin jo joissain kunnissa. Kuntien edunvalvoja Kuntatyönantajat heräsi ja lähetti paimenkirjeen, jossa se kielsi tämänkaltaisen soveltamisen. Sen mukaan työajan pidennys on käytettävä palvelutuotantoon kuntalaisille. Aiheesta laajemmin perjantain painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/17/Lappeenrannan%20seurakuntayhtym%C3%A4%20k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4%20kiky-lis%C3%A4tunnit%20liikuntaan/2016121500934/4