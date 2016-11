Uutinen

Etelä-Saimaa: K-Rakuunan avaus sai ihmiset liikkeelle K-supermarket Rakuuna avautui torstaina Lappeenrannassa puolentoista vuoden tauon jälkeen. Etelä-Karjalan kahdeksas K-supermarket avattiin entiselle paikalleen, kauppatorin viereen, mutta uudistettuna ja laajennettuna. Kaupan tuloa oli ilmeisesti odotettu, sillä ovien avauduttua asiakkaille marketissa kävi melkoinen kuhina. K-kauppiaina Rakuunassa jatkavat Jarkko ja Hanni Kolehmainen, jotka olivat myös entisen Rakuunan yrittäjinä. — Hienoa päästä taas hommiin, pariskunta sanoi hetkeä ennen asiakkaiden ryntäystä. K-supermarket Rakuuna tarjoaa asiakkailleen perinteiset kauppapalvelut, joissa on huomioitu tämän päivänä trendit. Kaupasta löytyy perinteinen, palveleva lihatiski ja herkkutori. Uutena palvelumuotona on kalan savustus. Kauppias Kolehmainen uskoo, että paikalla savustetulle kalalle löytyy ostajia. Rakuunassa on salaatti-, kylmäruoka- ja irtopakastinmarjabaarit, joista voi koota itsellensä mieleiset tuotteet mukaan. Kaupassa on myös oma paistopiste. Asiakkailta kerättyjen toiveiden perusteella Rakuunassa on laaja valikoima luomutuotteita. Rakuunassa on noin 16 000 tuotteen valikoima. Lähituottajien tuotteitakin on, ja Kolehmainen kertoo, että lähituottajia haetaan koko ajan lisää. K-supermarket Rakuunassa on neljä itsepalvelukassaa ja kolme palvelukassaa. Kauppiaspariskunnan lisäksi K-supermarket Rakuunassa työskentelee 18 kaupan ammattilaista, joista viisi henkilöä on työskennellyt jo vanhassa Rakuunassa. Kaupan alapuolella on tilava parkkihalli, jossa on kaupan asiakkaille noin 70 asiakaspaikkaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/17/K-Rakuunan%20avaus%20sai%20ihmiset%20liikkeelle/2016121499042/4