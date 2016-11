Uutinen

Etelä-Saimaa: Kävelytiet paikoin erittäin liukkaita Etelä-Karjalassa – tavanomaista lämpimämpi jakso jatkuu pitkälle ensi viikkoon Etelä-Karjalan jalankulkusää on tällä hetkellä erittäin liukas, varoittaa Ilmatieteen laitos. Säävaroituksen se antaa myös liikenteeseen. Tienpinnat ovat muuttuneet paikoin vaarallisen liukkaiksi, kun sää on alkanut lauhtua. — Teille muodostui jäätä pienen talven aikana, mikä oli. Kun sää lauhtuu, tiet menevät tilapäisesti aika liukkaiksi. Tilanne kuitenkin normalisoituu, meteorologi Paavo Korpela Ilmatieteen laitokselta sanoo. Tilanteen normalisoitumista ei tarvitse odottaa kovin pitkään, sillä Ilmatieteen laitos ennustaa lauhaa säätä pitkälle tulevaisuuteen. Korpelan mukaan ainakin ensi viikko näyttäisi kuluvan varsin lämpimissä lukemissa myös Etelä-Karjalassa. — Nyt on tavanomaista lämpimämpi jakso tulossa. Useampi plusaste on joka päivä. Sää on myös hyvin vaihtelevaa. Sadealueita menee Suomen yli ihan päivittäin. Korpela kertoo, että sateet tulevat pääasiassa vetenä, perjantaiaamuna mahdollisesti lumena. Samalla maahan jäänyt lumi sulaa todennäköisesti pois. — Lumimäärä, mikä kylmän jakson aikana tuli, varmaankin lähtee. Sen vesiarvo ei ole suuri. Pakkaslumi on aika ilmavaa ja kevyttä. Sen sulattamiseen ei kovasti tarvita. Ensi viikon lopulla säätilassa on odotettavissa mahdollinen muutos. — Jotain merkkejä on, että sää olisi kylmenemään päin. Lue koko uutinen:

