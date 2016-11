Uutinen

Etelä-Saimaa: Joulu näkyy käsityö- ja lahjatarvikeliikkeissä jo aikaisin syksyllä —"Se on se köyhän taivas" Joulu on alkanut. Näin sanoo Kirja-Lahja Alexin yrittäjä Marja Leena Partanen Imatralta. Lausunto pohjaa liikkeen ovipumppuun. Askarteluliikkeessä lähestyvä joulu näkyy asiakkaiden runsautena. — Ihmiset ovat ryhtyneet tekemään koristeita ja laittamaan sisustusta. Tämä kuukausi on menty vauhdilla ja myyty tavaraa sitä mukaa, kun sitä saadaan sisään, Partanen sanoo. Joulu on yksi vuoden tärkeimmistä sesongeista ja innostus itse tehtyihin lahjoihin näkyy liikkeessä. Askartelutarvikkeita ostetaan laidasta laitaan. Ompelutarvikkeisiin keskittyneessä imatralaisessa Käskassarassa jouluaiheisia lankoja ja muita tarvikkeita myydään jo syyskuussa. — Joulu alkaa syksyllä. Silloin tulevat ensimmäiset itse lahjoja tekevät ostoksille, yrittäjä Virpi Rossi kertoo. Yrittäjä Tiina Kärkäs Virkkukoukkusesta on samoilla linjoilla. Joulutarvikkeita on viritetty myymälään, perinteisiä pukinkontin täytteitä liikkeestä ovat keittiöpyyhkeet ja joulukoristeet. Sesonki on merkittävä yrittäjälle. — Se on se köyhän taivas, Kärkäs nauraa. Aikaisimmat asiakkaat peräävät joulutuotteita jo lokakuussa ja kortteja on kaivettu esille varastoista ensimmäisille jouluasiakkaille. Merkittävä joulupiikki ajoittuu Kärkkään mukaan myös aattoa edeltäviin päiviin. Silloin asiakasryhmässä korostuvat miehet. — Urhot rynnivät ostoksille ennen aattoa. Siinä ei yleensä kauaa vatuloida, ostokset tehdään nopeasti ja määrätietoisesti. Myös paketointipalvelua miehet arvostavat suuresti. Lue koko uutinen:

