Etelä-Saimaa: Joku lanaa aurauskeppejä autollaan Korvenkylässä – "Aivan käsittämätöntä omaisuuden tuhoamista" Joku harrastaa Lappeenrannan Korvenkylässä erikoista ilkivaltaa. Vastaava tiemestari Matti Himmi Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että joku on alkanut kaataa tien vieressä olevia aurauskeppejä autollaan. Himmi kertoo, että aurauskeppejä on nurin useamman kilometrin matkalla ainakin Jänhiäläntiellä ja Varastotiellä. — Takavetoisella autolla vedetään sladissa (sivuluisussa) ihan suoralla tiellä ja tähdätään aurauskeppeihin. Siellä on useamman kilometrin matkalla vedetty ristiin rastiin, Himmi päivittelee. — Eilen (keskiviikkona) illalla tai yöllä oli taas joku vetänyt kepit nurin Himmi sanoo, ettei muista vastaavaa toimintaa aiemmilta vuosilta. Kepit kaadettiin ensimmäisen kerran muutama viikko sitten, kun ensilumi satoi maahan. Nyt pystyyn nostetut kepit on ajettu kumoon uudelleen. — Tänä syksynä se on alkanut. Minulla on 30 vuoden ura takana. Sen huomaa, että on tarkoituksella tehty. On ajettu katua edestakaisin ja pyritty kaikki kepit kaatamaan. Himmiltä ei löydy ymmärrystä toiminnalle. — Se on aivan käsittämätöntä omaisuuden tuhoamista. Jos tekijä saadaan kiinni, laitetaan laskua perään. Tämä on ilman muuta poliisiasia. Himmi kertoo, että tekijästä on olemassa silminnäkijähavaintoja. Pahaksi onneksi auton rekisterinumeroa ei todistaja onnistunut näkemään.

