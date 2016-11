Uutinen

Etelä-Saimaa: Irti-teatteri lupaa katsojille silkkaa hauskuutta — farssikomedia Lekaa ja leivoksia päättää pitkän odotuksen Irti-teatterin uutuusnäytelmä päättää pitkän odotuksen. Perjantaina ensi-iltansa saava Lekaa ja leivoksia -näytelmä on itsenäinen jatko osa ”Kuin tuhka tuulee”-tarinalle, joka esitettiin viisi vuotta sitten. — Ensi-illoistakin tulee kuluneeksi päivälleen viisi vuotta. Edellisen näytelmän nähneet saavat nyt katsoa, mitä hautaustoimiston hahmoille sen jälkeen tapahtui, kun he olivat puhaltaneet gangstereiden rahat, sanoo ohjaaja Suvi Rautsiala. Lekaa ja leivoksia on kuitenkin ihan oma näytelmänsä, eikä edellisen näytelmän missaaminen haittaa katsojakokemusta. Irti-teatteri lupaa katselijoille silkkaa hauskuutta. — Näytelmä ei ole maailman syvällisin, vaan enemmän farssimaista komediaa. Tarjoamme iloa ja hupia tähän synkkään marraskuuhun, sanoo Rautsiala. Irti-teatterin Lekaa ja leivoksia ensi-ilta perjantaina 18.11. klo 19.00 Asemäentie 6. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/17/Irti-teatteri%20lupaa%20katsojille%20silkkaa%20hauskuutta%20%E2%80%94%20farssikomedia%20Lekaa%20ja%20leivoksia%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4%20pitk%C3%A4n%20odotuksen/2016521497484/4