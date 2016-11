Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran neuvolat taas yhden katon alla Imatran neuvolat palaavat yhteen tilaan. Imatran hyvinvointineuvola ja lapsiperheiden peruspalveluiden perhetyö aloittavat uusissa tiloissaan ensi maanantaina. — Saamme kaikki neuvolapalvelut saman katon alle, sanoo palveluesimies Anu Koponen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä (Eksote). Yhteinen tila helpottaa niin työntekijöitä, kuin asiakkaitakin, kun palvelut löytyvät jatkossa jälleen yhden oven takaa. Uusi tila on Napinkujalla Imatrankoskella entisissä Terveystalon tiloissa. Neuvolassa työskentelee seitsemän terveydenhoitajaa, 12 perhetyöntekijää, tukitiimin jäsen ja lääkäri osa-aikaisesti. Työntekijät muuttavat uusiin tiloihin Mansikkalan terveysasemalta, josta tulevat neuvolatyöntekijät ja Koskenlinkistä, josta saapuvat perhetyöntekijät. Aiempaan hajasijoituksen on syynä sisäilmaongelmat Mansikkalan hyvinvointiasemalla. Työntekijät ovat olleet väistötiloissa paossa vaiheittain tehtäviä sisäilmakorjauksia. Perhetyöntekijöiden paluu Mansikkalaan kesti elokuussa vain muutaman päivän. — He palasivat lähes välittömästi takaisin Koskenlinkkiin. Aiemmin altistuneet työntekijät eivät voineet työskennellä tiloissaan, tilahallintapäällikkö Jari Villanen Eksotesta kertoo. Mansikkalan hyvinvointiasema on tällä hetkellä tilojen puolesta vajaakäytöllä. Tilojen kuntoa selvitetään tutkimuksilla, jotka ajoittuvat ensi vuodelle. Lue koko uutinen:

