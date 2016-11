Uutinen

Etelä-Saimaa: Catzin kasvatti pääsee koripallon maailmanleirille New Orleansiin Toissa kauden jälkeen Lappeenrannan Catzista pääkaupunkiseudulle opiskelemaan ja Helmi Basket HBA:n riveihin pelaamaan siirtynyt Lotta-Maj Lahtinen sai kutsun New Orleansissa järjestettävälle Basketball Without Borders Global Campille.NBA:n All Star -tapahtuman yhteydessä järjestettävälle leirille kutsutaan huippulupauksia ympäri maailmaa. Lotta-Maj´n kanssa leirille matkustavat myös hänen joukkuekaverinsa Sara Bejedi ja Peli-Karhujen Awak Kuier.— Meidän eturivin tyttöpelaajat alkavat olemaan kansainvälisessä vertailussa lähellä eliittiä, nuorten maajoukkuevalmentaja Jussi Räikkä kommentoi Basket.fi -sivustolla.— Se, että mihin näistä nuorista neideistä on, mitataan tulevien vuosien aikana. Tämä on varmasti tapahtuma, josta he saavat lisäboostia harjoitteluun ja motivaatiota panostamaan kehityksen eteen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/17/Catzin%20kasvatti%20p%C3%A4%C3%A4see%20koripallon%20maailmanleirille%20New%20Orleansiin/2016121501717/4