Etelä-Saimaa: Uudenlainen kuulolaite vei voiton Willi idea -kilpailussa Willi idea –kilpailun voiton vei terveysteknologian idea Husky Hearing. Viisihenkisen ryhmän liike-ideana on kehittää ohjelma, joka sallii matkapuhelimen käytön kuulolaitteena.— Maailmassa on 700 miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat kuulolaitetta. Meidän ajatuksemme on muuttaa kännykkä, johon on yhdistetty handsfree- tai bluetooth-kuulokkeet, kuulokojeeksi, kertoo ryhmään kuuluva Esa-Petri Tirkkonen.Yhdistelmä vastaa teknisesti jotakuinkin normaalia kuulolaitetta.Idea on vielä hyvin alkuvaiheessa, mutta taustatutkimus on tehty ja tieto alkaa jo olla koossa.— Vielä on pitkä matka eteenpäin, mutta into saada laite valmiiksi on suuri, Tirkkonen sanoo.Husky Hearingin takana ei ole ainakaan toistaiseksi yhtiötä. Sen sijaan yhteistyötä on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.Palkintoraati arvioi kännykkä-kuulolaitteen idean konkreettiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi. Se on ajateltu erikoistarpeeseen, mutta samalla se voi helpottaa monen muunkin elämää, raati perusteli valintaansa.Husky Hearingin voittama pääpalkinto on 10 000 euroa. Sen lisäksi idea sai Team Finland -verkoston palkinnon, jonka myötä idean kehittäjille on luvassa kansainvälistymisapua Finnveralta, Tekesiltä ja muilta valtion toimijoilta.Wirma Lappeenrannan, Imatran seudun kehitysyhtiön ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston järjestämä Willi idea -kilpailu keräsi tänä vuonna ennätykselliset 130 ideaa. Lue koko uutinen:

