Uutinen

Etelä-Saimaa: Tavaroille ei kannata hinnoitella tunnearvoa ja kaksi muuta neuvoa kirpparimyyjälle Lappeenrannan Ratakadulla Vilma’s second hand -kirpputorin omistaja Leena Kuntolalla on kolme ohjetta kirpputorillemyyjälle. 1. Tavarat kannattaa hinnoitella oikein. Niitä ei tarvitse lahjoittaa ilmaiseksi, mutta tunnearvoa ei kannata yrittää laskuttaa tai miettiä, mitä tavara aikoinaan uutena maksoi. 2. Oma myyntipaikan siistinä pitämisessä kannattaa nähdä vaivaa. Ostajat möyhivät tavaroita, ja myyntipaikkaa olisi hyvä käydä siistimässä kerran päivässä. Se kannattaa, sillä kirpputorillä kiertelijä pysähtyy mieluummin siistin myyntipaikan edessä. 3. Myytäväksi kannattaa tuoda vain ehjää ja puhdasta tavaraa.Vilma’sin varauskirjat helottavat punaista. Tämän vuoden puolella tavaroistaan eroon haluaville löytyy enää vain yksittäisiä myyntipaikkoja. Joulunpyhien aikaan myyjiä on vähemmän kuin tavallisina viikkoina. Tänä vuonna joulunpyhätkään eivät juurikaan näy myyntipaikkojen varauksissa. Sekä viikolla ennen joulua että joulun jälkeen vapaita myyntipaikkoja ei ole paljon. — Ostajien määrään joulunpyhätkään eivät vaikuta, heitä on koko ajan, Kuntola sanoo. Myös Lappeenrannan Leirissä sijaitsevan itsepalvelukirpputorin Suomi-kirppiksen nettivarauskirjat ovat punaisia neliöitä täynnä: tämän viikon lopulta lähtien 221 myyntipaikasta vapaita on ainoastaan muutamia. Suomi-kirppiksellä on myös itsemyyntipiste, jossa voi sunnuntaisin myydä paikan päällä tavaroitaan kasvotusten asiakkaiden kanssa. Toinen Leirin suurista kirpputoreista, Eurokirppis kokeili isoa itsemyyntitapahtumaa ensimmäistä kertaa lokakuun lopulla. Toinen on tulossa joulukuun 4. päivä. — Monet ovat toivoneet tapahtumaa, jossa voisivat itse myydä tavaroitaan. Toiset tykkäävät, kun ei tarvitse valmiiksi hinnoitella tavaroita, vaan hinnoista voi sopia kaupantekohetkellä, Eurokirppiksen Teija Ukkonen sanoo. Myyntipaikkoja on sata, niistä osa on Ukkosen mukaan jo varattu. Lue koko uutinen:

