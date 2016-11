Uutinen

Etelä-Saimaa: Säätiö vuokrannee Sarviniemen virkistysalueen — Alue kohenee jo ensi kesäksi Virkistysaluesäätiö iloitsee virkistyskäytön jatkumisesta Taipalsaaren Sarviniemessä. Virkistysalueeksi on jäämässä Suuri Sarviniemi ja hiekkaranta entisen lomakylän saunarakennukselle asti. Sarviniemen hienoimmat alueet, summaa toiminnanjohtaja Hanna Ollikainen Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiöstä. — Upea juttu, että virkistyskäyttöön jää usean hehtaarin suuruinen alue. Virkistysalueen vuokrasopimus on yhä tekemättä. Hanna Ollikainen katsoo, että virkistysaluesäätiön olisi järkevämpää vuokrata alue Metsähallitukselta kuin Taipalsaaren kunnan. — Säätiö olisi paras vuokralainen, koska kohde on maakunnallinen. Sitä paitsi kunta on mukana säätiössä, ja yhteistyötä tehdään joka tapauksessa. Myös Taipalsaaren kunnanjohtaja Jari Willman toivoo virkistysaluesäätiön vuokraavan alueen. — Se olisi loogista. Kunnalla on vain venesatama virkistysalueella. Lisäksi alue on yksi Geopark-kohteista, ja muutkin geomatkailun kohteet kuuluvat säätiölle. Säätiön mukaan Sarviniemen virkistysalueen rakennelmia, opastusta ja markkinointia on kehitettävä. Ollikaisen mukaan nyt on tehtävä suunnitelma alueen käytöstä ja siistittävä alue, purettava tarpeettomat rakennukset sekä rakennettava lisää käymälöitä ja tulipaikkoja. Säätiö toivoo myös kaupallisia toimijoita alueelle. Ne voisivat olla venetaksikuljetusta tai kanoottivuokrausta, Ollikainen visioi. Tavoitteena on, että alue olisi käyttökunnossa jo ensi kesänä, mutta kaikkien suunnitelmien toteutumiseen mennee useita vuosia, Hanna Ollikainen sanoo. Lue koko uutinen:

