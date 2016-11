Uutinen

Etelä-Saimaa: Pantasusi Pele ilmestyi yllättäen Ruokolahdelle — metsästäjät epäilevät suden saaneen kyydin Pääpiirteisellä Lohilahti—Käyhkää—Virmutjoki-alueella jolkutteleva pantasusi Pele on nostattanut keskustelua metsästäjien keskuudessa. Sulkavalla Lieviskän alueella liikkuva Martti Laine epäilee, ettei viime maaliskuussa Juuassa pannoitettu Pele ole siirtynyt alueelle omin avuin. — Epäilys on, että se on tullut kumipyörillä. Niin nopeasti se tänne ilmestyi, Laine perustelee näkemystään. Pannoituksen jälkeen Pele siirtyi Laineen tietojen mukaan viikossa Etelä-Savon alueelle. — Jäätilannekin oli silloin huono, Laine jakaa metsästäjien hämmästelyjä. Pele näyttää nyt asettuneen Ruokolahden perukoille. Viimeisin pantailmaus sudesta on Ruokolahdelta Savonkaidan ympäristöstä. Sekä Luonnonvarakeskus että Riistakeskus tyrmäävät vihjailut salatusta siirtoistutuksesta. — Siirtäminen vaatisi kiinniottolupaa. Sellaista lupaa ei meiltä ole haettu, ja ministeriö on linjannut, että susia ei siirretä. Jos siirtoja on tehty, se on poliisiasia, kuittaa julkisten palvelujen päällikkö Sauli Härkönen Riistakeskuksesta. Härkösen mukaan monilla on Suomessa edelleen sellainen käsitys, että susi ei pysty liikkumaan omilla jaloillaan. Metsäpeurahankkeen projektipäälliköllä Sakari Mykrällä on pitkä kokemus Metsähallituksessa riista-asioista. Myös hän tyrmää näkemyksen susien siirtämisestä. — Suomi on täynnä legendoja suurpetojen siirtämisestä. Yhtään sutta ei ole siirretty. Niitä ei tarvitse siirtää, sudet siirtyvät itse. Lainetta virkamiesten perustelut eivät vakuuta. — Metsästäjien luotto viranomaisiin on melko vähäistä, hän purkaa harrastajien piiristä aistimiaan tunnelmia. Oman kantansa hän on tuonut julki alueen lehdille lähettämässään lukijakirjeessä, jossa hän havaintojen perusteella tulkitsee Luonnonvarakeskuksen tuoneen pantasuden lisäksi alueelle ainakin yhden naarassuden. Juttua muokattu. Otsikkoa muutettu 16.11. kello 8.36. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/16/Pantasusi%20Pele%20ilmestyi%20yll%C3%A4tt%C3%A4en%20Ruokolahdelle%20%E2%80%94%20mets%C3%A4st%C3%A4j%C3%A4t%20ep%C3%A4ilev%C3%A4t%20suden%20saaneen%20kyydin/2016521492920/4