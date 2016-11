Uutinen

Etelä-Saimaa: Odotatko veronpalautuksia? Ilmoita tilinumerosi verottajalle viimeistään perjantaina – Lappeenrantaan tulossa 30 miljoonan potti Veronpalautukset maksetaan tänä vuonna pankkitileille 29. marraskuuta. Ainakin, jos asiakkaan tilinumero on verottajan tiedossa. Jos tilitietoja ei ole ilmoitettu, veronpalautuksen maksaminen viivästyy. Viivästystä maksuun on näillä näkymin luvassa kymmenillä tuhansilla suomalaisilla. Verohallinto tiedottaa, että tilinumerotieto puuttuu yli 73 000 asiakkaalta. Ei kuitenkaan hätää, sillä tilitietoja voi ilmoittaa verohallintoon sähköisesti vielä perjantaina. Näin palautusten maksaminen tapahtuu aikataulun mukaisesti. Tilinumeron voi ilmoittaa sähköisesti verohallinnon verkkosivuilla. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Jos asiakkaan tilinumero ei ole Verohallinnon tiedoissa, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena. Veronpalautuksen voi nostaa tällöin OP Ryhmän osuuspankin kassapalveluita tarjoavista konttoreista 7.–9. joulukuuta alkaen 28 päivän ajan maksuilmoituksen päiväyksestä. Jos siis epäilet, että et ole ilmoittanut tilinumeroasi verottajalle, tai jos tilitietosi ovat muuttuneet, tarkista tilanne ennen perjantaita. Eteläkarjalaiset saavat tänä vuonna yhteensä noin 56,2 miljoonaa euroa veronpalautuksia. Eniten palautuksia maksetaan Lappeenrantaan, kaikkiaan 49 466 henkilölle yhteensä 30 009 095 euroa. Tiedot selviävät Verohallinnon julkaisemista vuoden 2015 verotiedoista. Lue koko uutinen:

