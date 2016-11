Uutinen

Etelä-Saimaa: Nuijamiehen suojelumerkintä kuohuttaa, korttelin keskelle toiveissa tornitalo Lappeenrannassa virisi taas yksi, aika poikkeuksellinen kaavakiista. Rakennusliike Jatke, osuuspankki ja kaupungin tekninen johtaja arvostelevat elokuvateatteri Nuijamiehen suojelumerkintää, jota kaupunginarkkitehti taas pitää perusteltuna. Lappeenrannan tekninen lautakunta käsittelee tänään keskiviikkona osayleiskaavaesitystä, jossa elokuvateatteri Nuijamies on varustettu Sr 1 -suojelumerkinnällä. Vt. tekninen johtaja Pasi Leimi aikoo esittää lautakunnalle merkinnän lieventämistä. — Poistaisin esityksestä lauseet ”suojeltava rakennus tai rakennusryhmä” sekä ”rakennusta ei saa purkaa”. Riittäisi teksti, joka tunnustaa rakennusten arvon ja antaa näin osviittaa asemakaavoitukseen, jossa mahdollinen suojelu lopullisesti päätetään. Rakennusliike Jatkeen aluejohtaja Jari Salonen sekä kiinteistön nykyisen omistajan Etelä-Karjalan osuuspankin edustajana toimitusjohtaja Petri Krohns sanovat yllättyneensä merkinnästä ja siitä, ettei omistajilta ole kysytty mitään. Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän mukaan taas olisi poikkeuksellista, jos jo tehdyissä selvityksissä ilmenneitä suojeluarvoja ei merkittäisi osayleiskaavaan samoin periaattein eri rakennuksille. — Suojelumerkinnän jättäminen pois tästä olisi ristiriidassa selvitysten ja tasapuolisen kohtelun kannalta. Eikä tässä suojelua lukkoon lyödä vaan asemakaavavaiheessa. Jatke on tehnyt esisopimuksen osuuspankin kanssa osuuspankin ja elokuvateattereiden tonteista. Yllättävintä kaupungille jätetyssä Pormestarinkorttelin kaavamuutoshakemuksessa on korttelin keskelle ehdotettu jopa 11-kerroksinen asuintorni. Jatkeen ja osuuspankin hakemuksessa on kaksi vaihtoehtoa. Toisessa elokuvateatteri Nuijamies säilyy ja toisessa ei. Kino-Aulaa ei näy kummassakaan. Osuuspankin toimitusjohtaja Petri Krohns kuvailee keskeistä tavoitetta. — Rakentajan tavoitteena on saada lähtökohtaisesti mahdollisimman paljon rakennusoikeutta ja tonttien myyjän eli osuuspankin kannalta on sitä edullisempaa, mitä enemmän rakennettavia neliöitä kaavaan tulee. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/16/Nuijamiehen%20suojelumerkint%C3%A4%20kuohuttaa%2C%20korttelin%20keskelle%20toiveissa%20tornitalo/2016121493301/4