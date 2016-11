Uutinen

Etelä-Saimaa: Liikennevakuutusuudistus uhkaa vaikeuttaa Venäjälle ajamista – ”Yksikään yhtiö ei ole ilmoittanut ruksivansa yli” Vuoden 2017 alussa voimaan tuleva liikennevakuutusuudistus voi aiheuttaa ongelmia Venäjällä autoileville. Uuden lain mukaan vakuutusyhtiöt voivat rajata liikennevakuutuksen voimassaoloa ETA-alueen ulkopuolella. Tähän mennessä Venäjällä on voinut ajaa suomalaisella liikennevakuutuksella, kunhan on hankkinut vihreän kortin, joka on kansainvälinen todistus vakuutuksesta EU- ja ETA-maiden ulkopuolella. Johtaja Janne Jumppanen Liikennevakuutuskeskuksesta ei kuitenkaan usko, että yksikään vakuutusyhtiö poistaisi Venäjän liikennevakuutuksen piiristä. — Venäjä on niin iso naapuri, etten usko yhdenkään yhtiön ottavan sitä pois. Olemme pyytäneet yhtiöitä ilmoittamaan, jos näin olisi, mutta yksikään yhtiö ei ole ilmoittanut ruksivansa Venäjää yli. Jumppanen sanoo, että tähän saakka Suomessa on noudatettu vanhoja, 1970-luvulla sovittuja periaatteita, joiden mukaan ETA-alueen ulkopuoliset maat ovat mukana liikennevakuutuksen piirissä. — Uudessa laissa ei ole pakko myöntää liikennevakuutusta kuin ETA-alueelle. Silloin ei voisi mennä esimerkiksi Venäjälle ilman lisäturvaa. Jos joku yhtiö päätyisi automatkailua rajoittamaan, tarkoittaisi se käytännössä sitä, että ETA-alueen ulkopuolelle pitäisi ostaa jokin lisävakuutus. Jumppanen sanoo, että uudistus vie Suomea kohti kansainvälisiä käytäntöjä. — On käyty debattia siitä, miten paljon lainsäädännöllä pitää pakottaa vakuutusyhtiöitä. Venäjän putoamisesta liikennevakuutuksen ulkopuolelle kertoi alkujaan Ilta-Sanomat. Lue koko uutinen:

