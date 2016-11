Uutinen

Etelä-Saimaa: Isoisä lavalla ja oikeassa elämässä — Jari Nousiaisesta on hienoa tuoda vanha satu estradille Konserttihovissa Soittoharrastus on Imatran seurakunnan kiinteistöpäällikkö Jari Nousiaiselle tärkeä. Sen kautta on tullut vuosien saatossa solmittua runsaasti ystävyyssyhteita. Kaikki alkoi vuonna 1965, kun Nousiainen liittyi Imatran seurakunnan soittokuntaan oppilaaksi. Opiskellessaan rakennusinsinööriksi hän oli aikoinaan jonkun aikaa pois, mutta muuten on pysynyt soittokunnan riveissä kaikki nämä vuodet. Aluksi hänen soittimensa oli trumpetti, mutta se vaihtui jossakin vaiheessa tuubaan. — Se on nyt pysynyt, mies kertoo. Nousiainen on soittanut useissa eri kokoonpanoissa, aina Imatra Big Bandia myöten. Soittamassa on käyty ympäri maailmaa. Uusin projekti on musiikillinen satu, joka nähdään Imatran Konserttihovissa lauantaina 19. marraskuuta. Nousiainen tuubansa kanssa on isoisän roolissa. Hän on esittänyt samaa satua aikaisemminkin, mutta puhtaasti orkesteriversiona. Nyt musiikista vastaa Imatran seurakunnan vaskikvintetti, kertojana toimii Mervi Ojala. Teoksen kokoonpanolle on versioinut Imatran seurakunnan musiikkityön työalajohtaja ja kapellimestari Ismo Vänskä. Nousiaisen mielestä on hienoa, kun vanhoja satuja elvytetään uudestaan eloon. Isoisän rooli on tuttu omastakin elämästä. — Kasperi-poika syntyi 16.6.2016 kello 16.32, Nousiainen myhäilee ja kertoo tyttärenpojastaan. — Pitäisi vain ehtiä useammin ehtiä häntä katsomaan. Työ- ja soittohommia on niin paljon ennen joulua, että estävät lähtemästä Kasperia moikkaamaan Helsinkiin. Silloin kun Nousiaisen omat lapset olivat pieniä, soittohommia oli kuitenkin vielä huomattavasti paljon enemmän. — Olin aina liikenteessä, joko soittamassa tai sitten töissä. Omat lapset ovatkin sitten pysyneet soittohommista kaukana. Lastenkonsertti, musiikillinen satu Pekka ja susi 19.11. kello 14 Imatran konserttihovissa. Konsertin järjestävät Konsa ry, Pelastakaa lapset ja Imatran seurakunta. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

