Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralaismiehen outo harrastus: Ajaa junalla Lahteen ja näpistää alkoholia – ”Kaikkien ajatuksia ei voi ymmärtää” Noin 60-vuotias imatralaismies anasti tiistaina noin 50 euron arvosta alkoholijuomia Alkosta Lahdessa. Mies jäi kiinni teostaan, ja poliisi kirjasi asiasta rikosilmoituksen näpistyksestä. Tavalliselta kuulostava näpistystapaus, jos teon taustat eivät olisi tiedossa. Poliisin mukaan sama mies on nimittäin jäänyt tänä vuonna kiinni vastaavista teoista 70 kertaa. Rikosylikonstaapeli Raimo Blumén Hämeen poliisista kertoo, että mies tulee junalla Imatralta Lahteen näpistämään kaupungin Alkoista. Välillä mies pysähtyy Kouvolassa samoissa puuhissa. — Hän ei ole kertonut syytä toiminnalleen. Mies käy samoissa paikoissa, ja kauppiaat tuntevat hänet jo. Viinaa hän näpistää ja jää aina kiinni, Blumén kertoo. — Ei tuolle mitään järkevää syytä voi keksiä. Piittaamaton henkilö. Miehellä on poste restante -osoite Imatralla. Bluménin mukaan rikoksia on kirjattu myös kotipaikkakunnalla. — Mutta näpistykset ovat jostain syystä suuntautuneet Lahteen ja Kouvolaan. Selittämättömästä syystä hän tuntee vetoa näihin paikkoihin. Kaikkien ajatuksia ei voi ymmärtää. Blumén kertoo, että mies ei oletettavasti maksa rikoksistaan saamiaan sakkoja. — Yleensä hän muuntomenettelyn kautta käy istumassa vankilassa sakkojaan jossakin vaiheessa. Miehen Imatra-yhteydestä kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Lue koko uutinen:

