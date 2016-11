Uutinen

Etelä-Saimaa: Idän peto saapuu Lappeenrantaan, nyrkkeilyn ex-maailmanmestari Nikolai Valujev vierailee jääpalloturnauksessa Lappeenrannassa viikonvaihteessa pelattava ikämiesjääpallon Maailman Cup -turnaus saa todella raskaan sarjan vieraan. Venäjän duuman jäsen, entinen nyrkkeilyn WBA-liiton kaksinkertainen maailmanmestari Nikolai Valujev vierailee turnauksessa ja seuraa otteluita lauantaina ja sunnuntaina Kisapuistossa. Valujev kuuluu venäläiseen delegaatioon, jonka johdossa on kansainvälisen jääpalloliiton FIB:n presidentti Boris Skrinnik. WBA eli World Boxing Association on yksi ammattilaisnyrkkeilyn suurimmista liitoista, ja Valujev on raskaan sarjan kaikkien aikojen suurin maailmanmestari. The Beast from the East ja Russian Giant -nimillä tunnetulla jättiläisellä on pituutta 213 senttiä ja painoa 140—150 kiloa. Vertailun vuoksi toinen tunnettu entinen raskaan sarjan maailmanmestari, Ukrainan Vitali Klytško on ”ainoastaan” 203-senttinen. Ammattilaisurallaan vuosina 1993—2009 Valujev otteli 53 ottelua ja voitti niistä kahta lukuun ottamatta kaikki. 33 voittoa tuli tyrmäyksellä. Uransa toiseksi viimeisessä ottelussa vuonna 2008 Valujev kukisti itsensä Evander Holyfieldin, joka tosin oli tuolloin jo 46-vuotias. Kuudennen kerran Lappeenrannassa pelattava jääpallon ”Old Boys World Cup” kokoaa yli 120 veteraanipelaajaa Kisapuistoon perjantaista sunnuntaihin 18.—20. marraskuuta. Tällä kertaa pääpaino joukkueissa on Venäjältä, josta osallistuu kuusi joukkuetta. Lappeenrannan Veiterän veteraaniryhmä edustaa paikallisia jääpalloperinteitä ja kahdeksantena joukkueena on Team FIB, jossa on kansainvälistä edustusta Norjasta, Suomesta, Venäjältä ja Ruotsista. Otteluita tuomitsevat Lappeenrannan erotuomarikerhon jääpallotuomarit. Otteluaika on hieman tavallista lyhyempi, pelit pelataan sujuvalla 2 x 20 minuutin mittaisina. Veteraaniturnaus huipentuu sunnuntaina kello 10.40 pelattavaan pronssiotteluun ja kello 11.30 pelattavaan loppuotteluun. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/16/Id%C3%A4n%20peto%20saapuu%20Lappeenrantaan%2C%20nyrkkeilyn%20ex-maailmanmestari%20Nikolai%20Valujev%20vierailee%20j%C3%A4%C3%A4palloturnauksessa/20161718/4