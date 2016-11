Uutinen

Etelä-Saimaa: Hirvet hämmästelevät Kuutostien keskikaidetta Jurvala—Kärki-välillä Uusittu Kuutostie Jurvalan ja Kärenkylän välillä tietää opettelua muillekin kuin autoilijoille. Sarvilahdessa asuva Heli Pekkanen kertoo, että uuden nelikaistatien keskikaiteen äärellä näkyy nyt lumien tultua joka päivä tuoreita hirvenjälkiä. — Hirvet ovat selvästi aivan ihmeissään keskikaiteesta. Jotkut jäljet jatkuvat kaiteen yli, mutta monet hirvet ovat jääneet tepastelemaan kaiteen viereen aivan ilmeisesti ihmetellen, että mikäs tämä tässä nyt onkaan, Pekkanen kertoo. Jurvalan läntisen liittymän ja Rantsilanmäen välinen Kuutostien osuus avautuu torstaina 17. marraskuuta. Viikon kuluttua, 23. marraskuuta liikenne siirtyy uudelle tielle Jurvalan itäisen liittymän ja Kärenkylän välillä. Pekkanen pelkää, että hämmentyneet hirvet saattavat poukkoilla autojen eteen ja aiheuttaa vaaratilanteita. Lappeenrannan ja Luumäen rajan tienoo on perinteistä hirvien kulkureittiä. — Toki niitä seikkailee muuallakin, mutta tässä kohtaa hirvillä on edessään jotain uutta ja vaaranpaikka on todellinen. Kuutostien työmaan projektipäällikkö Harri Liikanen kertoo, että urakkaa suunniteltaessa ei ole osattu ajatella, että reilu puoli metriä korkea keskikaide pidättelisi pitkäjalkaista hirveä. Liikanen uskoo, että ajan myötä hirvet tottuvat tilanteeseen. Lähellä Hurtanmaan risteystä on myös yksityistien alikulku, jota myös hirvien toivotaan oppivan käyttämään. — Tietysti toivomme autoilijoiltakin nyt malttia. Alueelle asennetaan todennäköisesti hirvivaaramerkit. Ensi kesänä uudet tieosuudet saavat suojakseen myös hirviaidan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/16/Hirvet%20h%C3%A4mm%C3%A4stelev%C3%A4t%20Kuutostien%20keskikaidetta%20Jurvala%E2%80%94K%C3%A4rki-v%C3%A4lill%C3%A4/2016121492465/4