Etelä-Saimaa: Heijastimen ei tarvitse olla tylsä Heijastinmarkkinat ovat laajentuneet ja tuotteet monipuolistuneet. Enää kuluttajan ei tarvitse tyytyä vain perinteisiin muoviheijastimiin. Vaihtoehtoina ovat erilaiset koruheijastimet, LED-valot ja omatekoiset heijastimet. Heijastimissa on myös kiinnitetty yhä enemmän huomiota ulkonäköön ja käytännöllisyyteen. Arto Martinmäki Lappeenrannan Intersportista kertoo, että suurimmassa osassa ulkoiluvaatteita ja kenkiä on nykyään heijastavia kohtia. — Erityisesti juoksuvaatteissa on paljon heijastin yksityiskohtia. Myös perinteiset heijastinliivit ovat saaneet muodikkaan ulkonäön ja laajentuneen värivalikoiman. Keltaisen rinnalle on noussut esimerkiksi pinkki. Varsinkin nuorille ja naisille suunnattuja heijastintuotteita on tarjolla useimmissa marketeissa ja kirjakaupoissa. Uutuutena ovat muuan muassa korumaiset heijastimet, jotka kiinnitetään magneetilla tai neulalla vaatteisiin. Markettien heijastinvalikoimien rinnalle on noussut myös muunlaisia vaihtoehtoja. Useat askartelu- ja kangasliikkeet myyvät monipuolisesti erilaisia materiaaleja, joista kuluttaja voi itse tehdä omannäköisensä heijastimen. Lappeenrannan askarteluliike Askarettan yrittäjä Kirsi Pönni kertoo, että heijastinmateriaalit ovat erittäin suosittuja pimeän ajan tulessa. Tarjolla on esimerkiksi eri paksuisia nauhoja, lankaa ja silitettävää kangasta, jotka on tehty heijastavasta materiaalista. Niistä voi ommella ja virkata mieleisiään asusteita. Lue koko uutinen:

