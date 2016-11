Uutinen

Etelä-Saimaa: Frans Tuohimaa lähtee hakemaan pelituntumaa Mestiksestä SaiPan maalivahti Frans Tuohimaa siirtyy lainasopimuksella Kajaanin Hokkiin. Tuohimaan sopimus Hokissa kestää 26. marraskuuta asti. Tuohimaa siirtyi SaiPaan täksi kaudeksi. Kausi on kuitenkin ollut rikkonainen. Tuohimaa loukkaantui syyskuussa, ja on pelannut Liigassa vain yhden ottelun. CHL:ssä Tuohimaa ehti pelata kaksi ottelua. —SaiPan urheilutoimenjohtaja Antti Tuomenoksa tarjosi maalivahti Frans Tuohimaata meille tänne Hokkiin, kun pelaaja on toipunut alkukaudella saamastaan vammasta pelikuntoon ja tarvitsee muutamia pelejä alle ennen paluutaan takaisin Liiga-peleihin. Päätimme ottaa tarjouksen vastaan ja näin ollen saamme vastineeksi joukkueeseen pariksi viikoksi kokeneen maalivahdin auttamaan joukkuetta takaisin voittojen tielle, Hokin päävalmentaja Jari Laukkanen kommentoi Hokin verkkosivuilla. Torjuntavastuun SaiPassa ovat kantaneet Jussi Markkanen ja kesken kauden joukkueeseen liittynyt Juho Olkinuora. SaiPalla on oikeus kutsua Tuohimaa takaisin kesken laina-ajan. Tuohimaa nähdään ensimmäisen kerran Hokin paidassa ottelussa IPK:ta vastaan. Lue koko uutinen:

