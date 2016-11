Uutinen

Etelä-Saimaa: 18 vuotta lentoemäntänä riitti — Katja Riivari perusti käytettyjä merkkivaatteita myyvän liikkeen Lappeenrantaan Lappeenranta sai ensimmäisen käytettyjen vaatteiden kauppansa elokuussa. Valtakadulla säästöpankin talossa oleva 2nd Step ei ole vanhojen vaatteiden eikä vintage-vaatteiden myyntipaikka, vaan putiikin omistajan Katja Riivarin tarkoitus on myydä sellaisia käytettyjä vaatteita ja asusteita, joita on myynnissä samaan aikaan vaateliikkeissä. 2nd Stepissä ne kuitenkin maksavat vähemmän, koska ovat käytettyjä. — Kirpputoreilla on niin paljon tavaraa laidasta laitaan, että kaikki eivät halua tai osaa ostaa sieltä. 2nd Stepin idea on, että minä olen jo tehnyt asiakkaiden puolesta valmiiksi valintaa ottaessani tänne vaatteita ja asusteita myyntiin, Riivari sanoo. Toinen Riivarin johtava ajatus käytettyjen vaatteiden liikkeelle oli, että tila olisi esteettisesti kaunis. — Asiakas saattaa olla meillä puolitoista tuntiakin ja käydä läpi koko tarjonnan. Silloin olen erityisen tyytyväinen, jos joku ostaa elämänsä ensimmäistä kertaa jotain käytettyä ja lähtee liikkeestä iloisena. Lentoemäntänä 18 vuotta työskennellyt Katja Riivari sanoi itsensä irti Finnairilta ja perusti 2nd Stepin. Riivarin 1 500 maailmalla jatkuvasti matkustelevaa ex-kollegaa ovat hänen tärkeimpiä vaatetoimittajiaan. Myös puskaradio on toiminut, ja lappeenrantalaiset tarjoavat vaatteita myyntiin. Vaatteet ovat myyntitilillä kuukauden, ja jos ne menevät kaupaksi, vaatteen entinen omistaja saa hinnasta 55 prosenttia ja Riivari loput, josta hän maksaa yrittäjälle kuuluvat maksut, kuten verot. Myös venäläiset ovat löytäneet liikkeen. He ovat Riivarin mukaan hyvin merkkitietoisia ja valmiita maksamaan, jos merkki on oikea. Lue koko uutinen:

