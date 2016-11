Uutinen

Etelä-Saimaa: 120 valonheitintä, viisi siltaa ja aukeava lattia — katso kuvat Imatran uudesta teatterista Imatran uusi teatteritalo on viimeistelyä vaille valmis. Rakennukseen ovat jo asettuneet teatterin toimisto ja puvustamo. Teatterinjohtajankin tavarat ovat uudessa työhuoneessa, tosin vielä muuttolaatikoissa. Joka puolella taloa liikuskelee yhä työmiehiä. Täydessä käynnissä on teatterin oman nelihenkisen tekniikkatiimin hoitama teatteritekniikan rakentaminen. Aikataulu on tiukka. Parin viikon päästä pitäisi olla suht´koht valmista. Silloin ensi-iltanäytelmän harjoitukset siirtyvät kulttuurikeskuksesta uuteen teatterirakennukseen. Katso tästä kuvia uudesta teatterirakennuksesta! Uudesta teatteritalosta voit lukea lisää keskiviikon lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

