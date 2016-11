Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärven valtuusto käytti liikkumavaran — kuntien veroalet ovat yleistymässä Rautjärven kunnanvaltuuston puheenjohtajan Liisa Terävän (sd.) mukaan Rautjärvi selviää ensi vuodesta alennetulla tuloveroprosentilla kompasteluitta. — Tällainen liikkumavara meillä nyt oli, Terävä kommentoi valtuuston vastoin kunnanhallituksen esitystä tekemää päätöstä veroprosentin pudottamisesta 0,25 prosenttiyksiköllä 20,25:een. Terävä toivoo, että yksimielisen alennuspäätöksen jälkeen verotuksen uutta veivaustarvetta ei hetimmiten tule. — Henkilökohtainen kantani on, että heiluriliikkeeseen ei pidä joutua. Uusi linja on nyt valittu, ja koetetaan pysyä siinä, Terävä toteaa. Kunnanjohtaja Harri Anttilan mukaan verotuksen liikkumavara on yhtä kuin Eksoten kanssa käydyn ensi vuoden palvelusopimusneuvottelun tulos. — Rautjärven maksuosuus Eksotelle laskee veronkevennyksen verran. Sikäli valtuuston veropäätös ei ollut suuri yllätys, vaan sinänsä looginen ratkaisu, Anttila näkee. Rahassa veronalennus vie kunnalta Anttilan mukaan 125 000 euroa. Kuntien veroaleissa orastaa yleistyvä trendi, kehittämispäällikkö Jukka Hakola Kuntaliitosta kertoo. Tälle vuodelle tuloveroprosenttia alensi vain kolme kuntaa. Maanantaihin mennessä alekuntien määrä oli ensi vuodelle jo tuplautunut, vaikka veroprosenttinsa oli päättänyt vasta vajaa puolet kunnista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/15/Rautj%C3%A4rven%20valtuusto%20k%C3%A4ytti%20liikkumavaran%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kuntien%20veroalet%20ovat%20yleistym%C3%A4ss%C3%A4/2016521492664/4