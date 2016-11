Uutinen

Etelä-Saimaa: Neljän tähden hotellihuone 70 eurolla ei ole houkutellut eteläkarjalaisia Pietariin Lappeenrantalainen Saimaa Travel järjestää kuluvana syksynä pikkujouluja Viipurissa muutamalle ryhmälle, mutta mistään sutinasta ei toimitusjohtaja Kirsti Laineen mukaan voi puhua. Hänen mukaansa suomalaisia matkustaa Venäjälle yhtä paljon tai vähän kuin vuosi sitten. Pikkujoulukausi on tuonut imatralaiseen matkatoimisto Itämatkoihin jonkin verran lisää tiedusteluja ja tarjouspyyntöjä Pietarin-matkoista. Viipurin-matkat eivät sen sijaan Itämatkojen toimitusjohtajan Jukka Jyrkisen mukaan ole vetäneet ennakko-odotusten mukaisesti. — Pikkuisen on hämmästyttänyt, etteivät eteläkarjalaiset tämän enempää ole hyödyntäneet Pietarin tai Viipurin hintaetua, Jyrkinen sanoo. Suomalainen saa Pietarista nykyisellä ruplan kurssilla Jyrkisen mukaan 3—4 tähden hotellihuoneen kahdelle henkilölle yöksi noin 70 eurolla, ja ravintolassa syöminen on noin 30 prosenttia halvempaa kuin Suomessa. Jyrkisen liikennöimä vuorobussi Viipuriin kulkee aamuisin kolmena päivänä viikossa. Jyrkisen mukaan linjaa joudutaan edelleen ajamaan rajoitetuin vuoroin, koska Venäjän puolelle tarvitaan lisäkalustoa. — Suomessa asuvat venäläiset ovat nyt alussa käyttäneet vuoroa eniten, Jyrkinen kertoo. Suomalaisten suhteellinen osuus Helsingin ja Pietarin väliä kulkevassa Allegro-junassa sen sijaan on kasvanut vuodessa reilut kymmenen prosenttia. VR:n Venäjän-liikenteen päällikkö Viktoria Hurri katsoo sen osoittavan, että suomalaisten into matkustaa Pietariin on jonkin verran kasvanut. Hurri arvelee juuri ruplan edullisen kurssin houkutelleen suomalaisia Venäjälle. — Joulun ja uudenvuoden aikaan Allegrot ovat kulkeneet venäläisturistien suuren määrän takia tuplajunina, mutta Helsingistä lähtiessä toinen juna on pidetty suljettuna. Tänä vuonna olemme ensimmäistä kertaa varanneet myyntiin myös Suomesta Venäjälle kulkevan tuplarungon, Hurri kertoo. Lue koko uutinen:

