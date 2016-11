Uutinen

Etelä-Saimaa: Musiikkiopisto ostaa toimitilansa — omistaminen auttaa kunnostusta Lappeenrannan musiikkiopisto ostaa vuonna 1988 valmistuneen toimitilansa Lappeenrannan kaupungilta. Kiinteistökaupan ohella kaupunki ja musiikkiopisto ovat sopineet tontin vuokraamisesta opistolle 60 vuodeksi. Kauppahinta on 250 000 euroa ja tontin vuosivuokra 17 837 euroa. Tontilla sijaitseva, opiston käytöstä poistuva vanha puinen pappila ei kuulu kauppaan. Opisto saa vuokrahyvitystä niin kauan kuin rakennus on tontilla. Musiikkiopistolle kauppa- ja vuokrasopimus merkitsee aiempaa parempaa mahdollisuutta toteuttaa rakennuksen tarvitsemia perusparannuksia. Rehtori Hannele Piippo-Fairin mukaan kaupunki on tehnyt vain välttämättömän. — Rakennus on ollut pitkään myytävien kiinteistöjen salkussa, mutta teetetyn rakennetutkimuksen perusteella se on hyvässä kunnossa. Nyt voimme tehdä tarvittavia peruskorjauksia jo ennen kuin asiat ehtivät mennä liian pitkälle. Kaupungin ja musiikkiopiston välisestä kiinteistökaupasta päättää tekninen lautakunta huomenna keskiviikkona. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/15/Musiikkiopisto%20ostaa%20toimitilansa%20%E2%80%94%20omistaminen%20auttaa%20kunnostusta/2016121491491/4