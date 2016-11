Uutinen

Etelä-Saimaa: Moottorikerho ja Imatran kaupunki käyvät läpi 100 000 euron lisätöiden taakanjakoa Imatran kaupunki on maksanut viime kesän Imatran ajoista yhteensä noin 650 000 euroa. Alkuperäisen 400 000 euron kustannusarvion lisäksi radan kunnostamiseen siirtyi 150 000 euroa muista kunnallisteknisistä kohteista. Loppuvaiheessa ilmenneitä lisätöitä tilattiin kaupungilta vielä noin 100 000 eurolla. — Lisätyöt liittyivät turvallisuuteen sekä asiakaspalvelun parantamiseen, kertoo Imatran kaupungininsinööri Lassi Nurmi. Esimerkiksi turva-aitojen tarve kaksinkertaistui suunnittelun edetessä. Alkujaan aitaa laskettiin tarvittavan 900 metriä, mutta uudelleen arvioinnin tuloksena sitä asennettiin 1,8 kilometriä. Lisätyönä laajennettiin myös ratavarikkoa lähtö- ja maalialueella, ja varsinaisen varikkoalueen taakse tehtiin viranomaisten määräyksestä pelastustie. — Suunnittelu tapahtui niin sanotulla ketterällä menetelmällä. Jos ilmeni tarvetta tehdä sellaista, mitä ei ollut alkuperäisessä suunnitemassa, se tehtiin Imatran kaupungin periaatteiden mukaisesti, kerralla kuntoon, Nurmi sanoo. Sisäilmaongelmat lisäsivät myös ajojen kuluja, koska motoristien kokoontumisajo jouduttiin siirtämään Mansikkalan koulun alueelta Kosken koulun lähimaastoon varikon tuntumaan. Uusi paikka kunnostettiin raivauksin, joihin ei osattu ennakolta varautua. Kaupunki ja moottorikerho neuvottelevat lisätöiden kustannusten jakamisesta. Imatran Moottorikerhon puheenjohtaja Sami Backman sanoo moottorikerhon osallistuvan kuluihin maksukykynsä mukaan. — Esitimme kaupungille aikanaan kustannusarvion, millä hinnalla ajot voidaan toteuttaa. Meillä on myös vastuu arviosta, Backman sanoo tilanteesta. Hieman ennen ajoja tehdyt työt olivat Backmanin mukaan lisätilauksia, joihin päädyttiin moottoriliiton ja kerhon neuvotteluissa. Niistä suurin osa liittyi ajajien ja katsojien turvallisuuteen. Ensi kesän ajoihin kaupunki on varautunut 80 000 euron määrärahalla, joka käytetään ajoradan kunnossapitoon. Viime kesän kokemusten ja palautteen perusteella on tehty parannusesityksiä. Kokonaissumma kaupungin osuudesta on Lassi Nurmen mukaan tällä hetkellä noin 200 000 euroa. Lue koko uutinen:

