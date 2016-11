Uutinen

Etelä-Saimaa: Mies ampui vasojen kanssa liikkuneen naarashirven – hovioikeus vapautti syytteistä, koska laki oli muuttunut ennen tuomiota Itä-Suomen hovioikeus on vapauttanut vasojen kanssa liikkuneen hirvinaaraan ampuneen miehen syytteistä. Etelä-Karjalan käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut miehelle sakkorangaistuksen metsästysrikoksesta.Syytteen mukaan mies oli törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti metsästänyt vastoin metsästyslain nojalla annettua riistaeläimen rauhoitusta ja ampunut viime vuoden marraskuussa hirvinaarasta, jota oli seurannut kaksi alle vuoden ikäistä vasaa. Hirvinaaras oli löytynyt maastosta kuolleena. Syyttäjä vaati miehelle ensisijaisesti rangaistusta metsästysrikoksesta ja toissijaisesti metsästysrikkomuksesta. Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi kesäkuussa miehen syytteen mukaisesti metsästysrikoksesta sakkorangaistukseen.Hovioikeus hylkäsi syytteen yksimielisesti.Hovioikeus perustelee päätöstään metsästysasetuksen muutoksella. Rikoslain mukaan rikokseen sovelletaan lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin. Jos tuomittaessa voimassa on kuitenkin toinen laki kuin rikosta tehtäessä, sovelletaan uutta lakia, jos sen soveltaminen johtaa lievempään rangaistukseen.Epäillyn rikoksen tekohetkellä voimassa olleen metsästysasetuksen mukaan hirven naaras, jota vuotta nuorempi jälkeläinen seuraa, on aina rauhoitettu. Metsästysasetuksen 25 pykälän muutos astui kuitenkin voimaan 6.9.2016 eli ennen hovioikeuden tuomiota. Uuden asetuksen mukaan hirven naaras, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu syyskuun 1. päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään. Epäilty rikos tapahtui 7. marraskuuta 2015. Näin ratkaisussa noudatettiin lievempään rangaistukseen johtavaa uutta säännöstä.Hovioikeus hylkäsi miehen syytteet ja velvoitti valtion korvaamaan tämän oikeudenkäyntikulut. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/15/Mies%20ampui%20vasojen%20kanssa%20liikkuneen%20naarashirven%20%E2%80%93%20hovioikeus%20vapautti%20syytteist%C3%A4%2C%20koska%20laki%20oli%20muuttunut%20ennen%20tuomiota/2016121490789/4