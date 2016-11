Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan pysäköintihallien kävijämäärät kasvussa, parkkiyhtiöt pitävät syynä keskustan vetovoimaa Lappeenrannan parkkihallit ovat kasvattaneet kävijämääriään kuluvan vuoden aikana. Näin kerrotaan parkkiyhtiöistä ja kauppakeskuksista. Ison-Kristiinan pysäköintihallin kävijämäärä on kaksinkertaistunut viime vuoden kesäkuukausista, kertoo hallia operoivan Q-park -yhtiön toimitusjohtaja Juha Sirelius. Parkkihalli avautui toukokuussa 2015. — Kasvu on ollut mukavaa kuluvan vuoden aikana. Kesällä 2015 kävijöiden määrä notkahti, koska venäläiset lakkasivat tulemasta ostosmatkoille, Sirelius sanoo. Hän arvioi, että rekisteröityneitä parkkihallin käyttäjiä on useita tuhansia. — Ei ehkä jäädä kauas kymmenestä tuhannesta. Myös Gallerian parkkihallin kävijämäärä on ollut kasvussa, sanoo kauppakeskuksen johtamisesta ja kehittämisestä vastaava Esa Mattila Barings-yhtiöstä. Hän pitää syynä keskustan vetovoiman lisääntymistä. Keskusta on avautunut, kun isoja työmaita on valmistunut. — Sekin vaikuttanee, että venäläisturistien määrä on hienoisessa nousussa. Gallerian parkkihallissa pysäköinti oli ilmaista toukokuusta syyskuuhun, kun laitteistoa huollettiin. Noiden kuukausien jälkeen kävijämäärien kasvu on jatkunut runsaana, kertoo kauppakeskuspäällikkö Sari Mustapää. — Huollosta oli hyötyä, koska moni oppi ja tottui ajamaan tänne, kun ei ollut puomeja käytössä. Myös Oprin parkkihallin asiakaspaikat ovat jatkuvasti täynnä, kertoo kauppakeskuksen liiketiloista vastaavan Front Office Finlandin toimitusjohtaja Sonja Kekäläinen. Lue koko uutinen:

