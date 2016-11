Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan hienoin ja kallein parkkihalli on nyt auki — vain autot puuttuvat Ledivalot syttyvät ja sammuvat automaattisesti. Ovet avautuvat, vaikka molemmissa käsissä olisi ostoskasseja. Maksu hoituu pankkikorttia heilauttamalla. Seinällä on vanhoja valokuvia Cityn aiemmista vaiheista. Marian aukion alla on avautunut Lappeenrannan modernein parkkihalli. Se on lämmin ja valoisa, ja vielä toistaiseksi uutuuttaan kiiltävä. Sähköauton lataukseenkin on oma paikkansa. Uuden tekniikan ja vaivattomuuden kääntöpuoli on pääsy takaisin halliin asioinnin jälkeen. Ovet avautuvat vain pysäköintilipuketta näyttämällä. Näin esimerkiksi seurueen kaikkien jäsenten on kuljettava samalla ovenavauksella. P-Cityyn ajamalla pääsee autolla kaupungin keskipisteeseen. Hallista noustaan uuden Osuuspankin talon ja Koulutalon paikalle nousevan talon ensimmäiseen kerrokseen. Pysäköinti P-City-hallissa maksaa kaksi euroa tunnilta ja 15 euroa vuorokaudelta. Se on hieman enemmän kuin muissa pysäköintihalleissa. Kalliimpaa on ainoastaan parkkeeraus kadun varteen. Keskussairaalan pysäköintitalo aikoo nostaa tuntiveloitustaan myös kahteen euroon. Autoilijat eivät ole vielä löytäneet Cityn alla olevaan parkkiluolaan. Maanantaina iltapäivällä Etelä-Saimaan auton lisäksi ruudukossa seisoi vain yksi auto. Lue koko uutinen:

