Etelä-Saimaa: Kuolimon metsäpäivässä perehdyttiin vesiä suojelevaan metsänhoitoon Partakoskentien ja pienen Kaihlajärven välinen metsikkö Savitaipaleella on hakattu Kuolimon kirkasta vettä suojellen. Kun ei ole ojaa, vesi ei huuhtele kiintoaineita eikä ravinteita Kaihlajärveen eikä siitä edelleen Kaihlajokea myöten Kuolimoon. — Tänne ei ole kaivettu ojan ojaa, kertoo metsäasiantuntija Tapani Siiskonen Mänty-Saimaan metsänhoitoyhdistyksestä johdattaessaan metsänomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet Kaihlajärven rantaan. Mänty-Saimaan, Pisara-vesiensuojeluhankkeen ja Pro Kuolimo –yhdistyksen yhteisessä metsäpäivässä tiistaina paneuduttiin metsätalouden merkitykseen ja mahdollisuuksiin Kuolimon vesien suojelussa. Siiskosen mukaan metsäammattilaiset ovat tiedostaneet hakkuiden ja ojitusten merkityksen vesien rehevöitymisessä. — Emme koe itseämme suurimmiksi syntisiksi. Kuolimon tapaisen järven kohdalla on vain oltava tavanomaistakin hurskaampi, hän sanoo. Kuolimon pinta-ala on noin 80 neliökilometriä. Se saa vetensä 863 neliökilometrin alueelta Savitaipaleelta, Suomenniemeltä ja Mäntyharjusta. Suurin osa siitä on metsää. Metsänomistajat ja metsäammattilaiset ovatkin avainasemassa, kun halutaan puuttua Kuolimoon tuleviin laskeumiin. Kuolimon metsien hoidon yleissuunnitelma on valmistumassa ja esitellään joulukuun alussa. Suunnitelma sisältää kymmeniä kohteita toimenpidesuosituksineen. Savitaipaleen kirkonkylään on jo valmistunut kosteikko hidastamaan valumia Kapakk’ojasta. — Kapakk’ojaan tulee vielä virtauspato mittareineen, josta pystytään laskemaan ojan kautta kulkeutuva kuormitus, Pro Kuolimon puheenjohtaja Hannu Jokinen kertoo. Kuolimon metsäpäivästä laajemmin keskiviikon painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

