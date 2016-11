Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaukaalle otetaan kymmenen uutta työntekijää oppisopimuskolutukseen UPM ottaa Kaukaan tehtaalle 10 työntekijää oppisopimuskolutukseen. Kolutukseen pyrkijöitä haastateltiin tiistaina Mutterilaolla. Haastatteluihin suuresta hakijajoukosta oli Kaukaalla valittu 80 hakijaa. — Meillä on nyt rekrytointivaihe menossa. Oppisopimuskoulutus käynnistyy helmikuussa, UPM:n Kaukaa tehtaiden HR päällikkö Kai Latvala kertoo.UPM rekrytoi uutta väkeä myös Kuusankosken tehtaille. UPM:n Kymin tehtaille oppisopimuskoulutukseen hakeneita haastatellaan keskiviikkona.— Meillä on yhteinen koulutusohjelma Kymin kanssa. Ura metsäteollisuudessa on kiinnostanut nuoria. Saimme oppisopimuskolutukseen 1 026 hakemusta, Latvala jatkaa.Kaukaan tehtailla käydään parhaillaan myös yt-neuvotteluja. Latvalan mukaan ne ovat kuuluvat suuren laitoksen rutiiniin. Irtisanomisista tai lomautuksista ei ole kysymys.— Mistään vakavasta ei ole kysymys, Latvala korostaa.Samaa vakuuttaa myös Kaukaan pääluottamusmies Kari Rikkilä.— Neuvottelut koskevat talon sisäisiä työjärjestelyjä. Mistään vakavasta ei ole kysymys, Rikkilä sanoo. Lue koko uutinen:

