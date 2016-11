Uutinen

Etelä-Saimaa: Kähärän seuraaja valittavana — vuoden sotakirjasta äänestetään Perinteinen Vuoden sotakirja -äänestys on käynnistynyt. Lukijat voivat äänestää haluamaansa sotaan ja sotahistoriaan liittyvää tietokirjaa, sotilashenkilön muistelmia tai elämäkertoja. Kriteerinä on, että teos perustuu todellisuuteen, eli on luokiteltu tietokirjaksi. Vuoden sotakirja -äänestys on aloitettu vuonna 2006, joten lukijoiden suosikki valitaan nyt 11. kerran. Viime vuonna ykköseksi nousi Olavi Lempisen ja Manu Paajasen kirjoittama Pääkallosotilas (Otava), joka kertoi 16-vuotiaana SS-joukkoihin värväytyneen, lauritsalalaislähtöisen Aarne Kähärän kokemuksista itärintamalla. Vuoden sotakirja -äänestys päättyy itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Äänestys tapahtuu kertomalla ehdokkaansa sähköpostilla osoitteeseen sotasankari@sotasankari.fi. Lisätietoja nettiosoitteessa www.sotasankari.fi. Lue koko uutinen:

