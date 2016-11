Uutinen

Etelä-Saimaa: IBO: Pietarin FSB pysäytti 16 laittomasti Suomeen pyrkinyttä – ”Venäjä tekee hyvää ehkäisevää työtä” Venäjän turvallisuuspalvelu on pysäyttänyt 16:n laittomasti Suomeen pyrkineen matkan. Asiasta kertoo norjalainen The Independent Barents Observer -lehti verkkosivuillaan. Kiinniotto tapahtui viime viikon maanantaina. Pietarin FSB:n mukaan Suomeen pyrkineessä ryhmässä oli ihmisiä Syyriasta, Afganistanista, Jemenistä, Tansaniasta, Ghanasta ja Kongosta. Heidän matkassaan oli kaksi Venäjän kansalaista, jotka olivat lehden mukaan yrittäneet rekrytoida Venäjän rajaviranomaisia mukaan laittomaan salakuljetukseen. FSB ei kerro tarkemmin, missä kiinniotto tapahtui. Yleisjohtaja Aki Järvinen Kaakkois-Suomen rajavartiostosta kertoo olevansa itsekin asiassa median tietojen varassa. Yleensä tieto kuitenkin kulkee aktiivisesti Suomen ja Venäjän rajaviranomaisten välillä. — Meillä on aktiivista tiedonvaihtoa maahantulon järjestämisen estämiseksi ja valtakunnan rajan turvaamiseksi. Tietoa liikkuu molempiin suuntiin. Järvinen sanoo, että Venäjällä tehdään hyvää ehkäisevää työtä Suomen suuntaan laittomasti pyrkivien maahantulijoiden estämiseksi. Viime aikoina tapauksia ei ole ollut normaalista poikkeavaa määrää. — Venäläiset estävät kuukausittain laittomasti maahan pyrkiviä henkilöitä tulemasta Suomeen. Sanotaan, että määrät vaihtelevat kymmenissä kuukausittain. Venäjä tekee hyvää ehkäisevää työtä. Lue koko uutinen:

