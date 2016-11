Uutinen

Etelä-Saimaa: Amazing Grace ja Morning has broken löytyvät nyt virsikirjasta – Mitkä muut laulut sopisivat virsiksi? Ensi viikolla seurakunnissa otetaan käyttöön 78 uutta virttä, muun muassa Amazing Grace ja Morning has broken. Imatran seurakunnan kanttori Johannes Vesterinen toivottaa uudet virret tervetulleeksi, sillä niiden ansiosta kanttorilla on entistä enemmän varaa valita sopivaa musiikkia erilaisiin kirkon tilaisuuksiin. Mukana on monipuolisesti musiikin eri genrejä, kuten lähes 1 000 vuotta vanhoja gregoriaanisia lauluja ja menevää nykygospelia. Vesterisen mukaan on väärä käsitys, että esimerkiksi iäkkäät ihmiset haluaisivat kuulla vain perinteistä ja harrasta musiikkia. — Laulattaessani ihmisiä olen huomannut, että moni yli 80-vuotias mummo ja pappa tykkää rokahtavasta perusgospelista, kuten Pekka Simojoen kappaleista. Hehän ovat tutustuneet rock ’n’ rolliin jo omassa nuoruudessaan 1950—1960-luvuilla, Vesterinen muistuttaa. Kaikille tutun Morning has broken -kappaleen päätyminen virsikirjaan ei ole lainkaan ennenkuulumatonta. — Monet vanhat virret olivat sävelminä suorastaan tanssillisia. Virret olivat aikansa populaarimusiikkia, Vesterinen sanoo. Kun Luther halusi saada ihmiset laulamaan, hän hyödynsi lauluja, jotka olivat ihmisille tuttuja ja mieluisia. Esimerkiksi Enkeli taivaan ei ollut alun perin jouluvirsi, vaan lasten rekilaulu, johon Luther kirjoitti uudet sanat. Uusiin virsiin voi tutustua yhteislaulutilaisuudessa, joka järjestetään ke 16.11. Imatrankosken kirkossa klo 18. Esilaulajana toimii gospelkuoro Akasia, jota kanttori Johannes Vesterinen johtaa. Seuraava yhteislaulutilaisuus on ke 23.11. klo 18 Tainionkosken kirkossa. Lue koko uutinen:

