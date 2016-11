Uutinen

Etelä-Saimaa: Tutkimus: Laiton nettilataaminen putosi puoleen Internetistä laittomasti sisältöä lataavien kotitalouksien määrä on puolittunut Suomessa viime vuodesta, kertoo vuoden 2016 Tekijänoikeusbarometri. Vain kuusi prosenttia tutkimukseen vastanneista tunnusti, että hän itse tai perheenjäsen oli ladannut musiikkia, elokuvia tai tietokonepelejä laittomasta lähteestä kuluneen vuoden aikana. Neljä viime vuotta osuus on ollut 12—15 prosenttia. Nyt laittomasti lataavien määr on pienin Tekijänoikeusbarometrin kymmenvuotisen historian aikana. Laiton lataaminen on edelleen yleisintä nuorimman ikäluokan keskuudessa. 15—25-vuotiaiden kohderyhmässä osuus on laskenut tuntuvasti: vain 12 prosenttia myönsi laittoman lataamisen, kun viime vuonna osuus oli 29 prosenttia. Myös laittomien suoratoistopalvelujen suosio on tutkimuksen mukaan vähentynyt. 11 prosenttia vastaajista kertoi katselleensa tai kuunnelleensa laittoman palvelun tarjontaa. Viime vuoden vastaava luku oli 14 prosenttia. Vain yksi prosentti vastaajista on itse jakanut luvattomasti musiikkia tai elokuvia verkossa. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhdyn toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina, ja sen kohderyhmänä olivat 15-79-vuotiaat lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Vastaajia oli 1018. Lue koko uutinen:

